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Kerem ve Orkun sosyal medyayı yıktı: En çok Allah'tan korkarım

Benfica'da forma giyen ve performanslarıyla milyonların takdirini kazanmayı sürdüren Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını test etti. İki yıldızın verdikleri cevaplar sosyal medyada olay oldu. En dikkat çeken konu ise Orkun'un en çok Allah'tan korktuğunu söylemesiydi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 18:27 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 18:50
Kerem ve Orkun sosyal medyayı yıktı: En çok Allah’tan korkarım

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Futbol hayatlarını Portekiz'in en köklü kulüplerinden Benfica'da sürdüren Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Lizbon temsilcisinin internet sitesinde eğlenceli ve bir o kadar da dikkat çeken bir sohbete imza attı.

İki yıldızın birbirlerine sorduğu sorular ve verdiği yanıtlar üzerine gerçekleşen formatta birbirlerini ne kadar tanıdıkları test edildi.

Kerem Aktürkoğlu performansıyla tarihe geçti (AA)Kerem Aktürkoğlu performansıyla tarihe geçti (AA)

TERCİHİ PİZZA

Kerem: "İzin günümde en sevdiğim yemek nedir?

Orkun: Geçenlerde konuştuk, sanırım musakka. Ama izin gününde musakka yenmez değil mi? Ne diyebilirim ki? Türkiye'de ne yersiniz bilmiyorum, burada da çok seçenek yok, pizza yani...

Kerem: Doğru, pizza.

Orkun Kökçü 2. sezonunda Avrupa'nın devlerini peşine taktı (AFP)Orkun Kökçü 2. sezonunda Avrupa'nın devlerini peşine taktı (AFP)

"GOL ATMAK VE BİLGİSAYAR"

Kerem: İzin günlerimde en çok ne yapmaktan hoşlanırım?

Orkun: Bilgisayarda çok vakit geçiriyorsun, oyun oynuyorsun, ne deniyor bilmiyorum ama... Video oyunları ve bazen canlı yayınlar yapıyorsun.

Kerem: Aynen öyle. Cevap doğru. Peki seninleyken en çok ne yapmaktan hoşlanıyorum?

Orkun: Gol atmak ve futbol oynamak sanırım.

Kerem: Cevabı kabul edeceğim! Çünkü gol attığımı söyledi.

Kerem Aktürkoğlu Harry Potter sevinci ile adından söz ettiriyor (AA)Kerem Aktürkoğlu Harry Potter sevinci ile adından söz ettiriyor (AA)

"HARRY POTTER OLMAK İSTERDİM"

Kerem: Bir kitaptan, diziden ya da filmden bir karakter olabilseydik sence ben hangisi olurdum?

Orkun: Cevap vermeme bile gerek yok: Tabii ki Harry Potter!

Kerem: Doğru.

Kerem Aktürkoğlu sadece İngilizce bildiğini açıkladı (AA)Kerem Aktürkoğlu sadece İngilizce bildiğini açıkladı (AA)

"TEK DİL BİLİYORUM"

Kerem: Mükemmel bir günümü beş kelimeyle nasıl tarif edersin?

Orkun: Antrenman, uyku, lezzetli yemekler ve belki bir oyun. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum.

Kerem: Üç dileğim olsaydı sence ne dilerdim?

Orkun: Dünyada barış, yani savaşsız bir dünya. Millî takımın dünya şampiyonu olması ve kariyerinin zirvesine ulaşmanı dilerdin.

Kerem: Tebrikler. Peki ben sabah insanı mıyım yoksa gece kuşu muyum?

Orkun: Tam ortasındasın. Antrenmana geldiğinizde bana göre oldukça aktif ve enerjiksin. Ben her zaman uykulu gelirim. Ama yine de senin bir gece kuşu olduğunu söyleyebilirim.

Kerem: Doğru.

Kerem: Kaç yabancı dil biliyorum?

Orkun: Bir.

Kerem: Evet, İngilizce.

Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü'nün çok asabi olduğunu açıkladı (REUTERS)Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü'nün çok asabi olduğunu açıkladı (REUTERS)

"SEN ASABİ BİR İNSANSIN"

Orkun: Beni en çok ne sinirlendiriyor?

Kerem: Sen çok asabi bir insansın. Her şeye sinirleniyorsun. Ama uykusuzluk diyebilirim.

Orkun: Doğru. Peki baharatlı yiyeceklere tahammül edebilir miyim?

Kerem: Baharatlı yemekleri seviyorsun. Ama burada biraz baharatlı yemek yedik ve ondan sonra fikrini değiştirmiş olabilirsin.

Orkun: Doğru ama buradaki baharatlı yemekler iyi değil.

Orkun Kökçü Liverpool'un listesinde yer alıyor (AA)Orkun Kökçü Liverpool'un listesinde yer alıyor (AA)

"SEN KURAL TANIMAZSIN"

Orkun: Sonsuza kadar tek bir atıştırmalık yiyeceğim olsaydı, bu ne olurdu? Düşünsene, ben Türkiye'de büyümedim.

Kerem: Jelibon mu? Bilmem ki.

Orkun: Evet! Eve gittiğimde sana bir fotoğraf göstereceğim.

Orkun: Peki kurallara uyan biri miyim yoksa kuralları yıkmayı mı severim?

Kerem: Kural tanımazsın demeyeceğim ama kural tanımazsın.

Orkun: Doğru, doğru. Peki yaşlanmadan önce ne yapmak isterdim?

Kerem: Kesinlikle çocuk sahibi olmak. Ayrıca evlenmek. Ondan sonra iyi bir kariyer yapmak ve bunu Hollanda'da tamamlamak.

Orkun: Doğru, bu da doğru.

Orkun Kökçü'nün sezon sonunda Benfica'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (EPA)Orkun Kökçü'nün sezon sonunda Benfica'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (EPA)

"TÜRKİYE - PORTEKİZ - HOLLANDA ARASI UÇMAK İSTERDİM"

Orkun: Eğer bir süper gücüm olsaydı, bu ne olurdu?

Kerem: Ben Harry Potter olduğuma göre sen de Voldemort olurdun.

Orkun: Yanlış cevap. Doğru cevap uçmak olurdu! Türkiye, Portekiz ve Hollanda arasında gidip gelirdim. Peki sabah insanı mıyım yoksa gece kuşu mu?

Kerem: Cevap çok açık..."

Orkun Kökçü Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yaptı (AFP)Orkun Kökçü Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yaptı (AFP)

"ALLAHTAN KORKARSIN"

Orkun: Ben en çok neyden korkarım?

Kerem: Cevabı belli, Allah'tan korkarsın.

Orkun: Doğru.

Kerem ve Orkun sosyal medyayı yıktı

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