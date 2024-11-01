Kerem ve Orkun sosyal medyayı yıktı: En çok Allah’tan korkarım

Futbol hayatlarını Portekiz'in en köklü kulüplerinden Benfica'da sürdüren Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Lizbon temsilcisinin internet sitesinde eğlenceli ve bir o kadar da dikkat çeken bir sohbete imza attı.

İki yıldızın birbirlerine sorduğu sorular ve verdiği yanıtlar üzerine gerçekleşen formatta birbirlerini ne kadar tanıdıkları test edildi.