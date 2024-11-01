Kerem ve Orkun sosyal medyayı yıktı: En çok Allah’tan korkarım

Kerem Aktürkoğlu Harry Potter sevinci ile adından söz ettiriyor (AA)
"HARRY POTTER OLMAK İSTERDİM"
Kerem: Bir kitaptan, diziden ya da filmden bir karakter olabilseydik sence ben hangisi olurdum?
Orkun: Cevap vermeme bile gerek yok: Tabii ki Harry Potter!
Kerem: Doğru.
Kerem Aktürkoğlu sadece İngilizce bildiğini açıkladı (AA)
"TEK DİL BİLİYORUM"
Kerem: Mükemmel bir günümü beş kelimeyle nasıl tarif edersin?
Orkun: Antrenman, uyku, lezzetli yemekler ve belki bir oyun. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum.
Kerem: Üç dileğim olsaydı sence ne dilerdim?
Orkun: Dünyada barış, yani savaşsız bir dünya. Millî takımın dünya şampiyonu olması ve kariyerinin zirvesine ulaşmanı dilerdin.
Kerem: Tebrikler. Peki ben sabah insanı mıyım yoksa gece kuşu muyum?
Orkun: Tam ortasındasın. Antrenmana geldiğinizde bana göre oldukça aktif ve enerjiksin. Ben her zaman uykulu gelirim. Ama yine de senin bir gece kuşu olduğunu söyleyebilirim.
Kerem: Doğru.
Kerem: Kaç yabancı dil biliyorum?
Orkun: Bir.
Kerem: Evet, İngilizce.
Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü'nün çok asabi olduğunu açıkladı (REUTERS)
"SEN ASABİ BİR İNSANSIN"
Orkun: Beni en çok ne sinirlendiriyor?
Kerem: Sen çok asabi bir insansın. Her şeye sinirleniyorsun. Ama uykusuzluk diyebilirim.
Orkun: Doğru. Peki baharatlı yiyeceklere tahammül edebilir miyim?
Kerem: Baharatlı yemekleri seviyorsun. Ama burada biraz baharatlı yemek yedik ve ondan sonra fikrini değiştirmiş olabilirsin.
Orkun: Doğru ama buradaki baharatlı yemekler iyi değil.
Orkun Kökçü Liverpool'un listesinde yer alıyor (AA)
"SEN KURAL TANIMAZSIN"
Orkun: Sonsuza kadar tek bir atıştırmalık yiyeceğim olsaydı, bu ne olurdu? Düşünsene, ben Türkiye'de büyümedim.
Kerem: Jelibon mu? Bilmem ki.
Orkun: Evet! Eve gittiğimde sana bir fotoğraf göstereceğim.
Orkun: Peki kurallara uyan biri miyim yoksa kuralları yıkmayı mı severim?
Kerem: Kural tanımazsın demeyeceğim ama kural tanımazsın.
Orkun: Doğru, doğru. Peki yaşlanmadan önce ne yapmak isterdim?
Kerem: Kesinlikle çocuk sahibi olmak. Ayrıca evlenmek. Ondan sonra iyi bir kariyer yapmak ve bunu Hollanda'da tamamlamak.
Orkun: Doğru, bu da doğru.
Orkun Kökçü'nün sezon sonunda Benfica'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (EPA)
"TÜRKİYE - PORTEKİZ - HOLLANDA ARASI UÇMAK İSTERDİM"
Orkun: Eğer bir süper gücüm olsaydı, bu ne olurdu?
Kerem: Ben Harry Potter olduğuma göre sen de Voldemort olurdun.
Orkun: Yanlış cevap. Doğru cevap uçmak olurdu! Türkiye, Portekiz ve Hollanda arasında gidip gelirdim. Peki sabah insanı mıyım yoksa gece kuşu mu?
Kerem: Cevap çok açık..."