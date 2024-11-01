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3 yıldız 11'e dönüyor! Şenol Güneş'in Fenerbahçe planı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği ilk 11'ini belirledi. Derbi ile birlikte 3 futbolcu yeniden formasına kavuşacak. İşte Güneş'in planı...

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 21:22 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 21:22
3 yıldız 11’e dönüyor! Şenol Güneş’in Fenerbahçe planı belli oldu

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Bu sezon istediği sonuçları alamayn ve sadece 12 puan toplayan Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaşacak.

Bordo mavililer, sahasında oynayacağı ikinci dev maçından galibiyetle ayrılarak hem Şenol Güneş döneminde ilk kez bir ezeli rakibini yenmek isterken diğer yandan sezona da tutunmak açısından önemli bir adım atmak amacında.

Simon Banza Trabzonspor formasıyla formda bir dönem geçiriyor (AA)Simon Banza Trabzonspor formasıyla formda bir dönem geçiriyor (AA)

HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet ve 6 beraberlik alan Karadeniz temsilcisi, geride kalan haftada Göztep'ye yenilerek namağlup unvanını kaybetmişti.

Teknik Direktör Şenol Güneş ve öğrencileri yeni bir sayfa açmakta oldukça kararlı. Bunun için de Fenerbahçe derbisi büyük bir fırsat olarak görülüyor. Motivasyon konusunda sorun yaşamayan Fırtına, taraftarının da desteğiyle sahadan galip ayrılmayı hedefliyor.

Anthony Nwakaeme Jose Mourinho'nun çok beğendiği bir isim (AA)Anthony Nwakaeme Jose Mourinho'nun çok beğendiği bir isim (AA)

3 YILDIZ 11'E DÖNÜYOR

Göztepe karşılaşmasında gösterdiği performansıyla bir hayli dağınık görüntü çizen Trabzonspor'da Şenol Güneş gereken dokunuşu yapacak. Deneyimli çalıştırıcının düşüncesinde 3 değişiklik var.

Sakatlığını atlatan Stefan Savic eğer maç saatine kadar bir sıkıntı yaşamazsa maça ilk 11'de başlayacak. Sol kanatta Denis Dragus'un performansından mennun olmayan Güneş, bu bölgeye de Anthony Nwakaeme'yi düşünüyor. 10 numarada da Enis Bardhi yerine Muhammed Cham görev yapacak.

John David Lundstram'ın Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde oturması bekleniyor (AA)John David Lundstram'ın Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde oturması bekleniyor (AA)

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Bordo mavililerin Fenerbahçe karşısına Uğurcan, Eren, Pedro, Denswil, Savic, Mendy, Ozan, Vişça, Cham, Nwakaeme ve Banza ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yeniden karşılaşacak (Instagram)Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yeniden karşılaşacak (Instagram)

MOURINHO ÇOK BEĞENMİŞTİ

19 Ağustos 2021'deki Konferans Ligi maçında sahasında Roma'ya 2-1 kaybeden Trabzonspor'da o maçtaki performansı ile göz dolduran Nwakaeme, o dönem Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'yu peşinden koşturmuştu. Portekizli hoca maç içerisinde Nwakaeme'yi bir süre yanında tutarak, "Sen mi daha iyisin, yoksa seni tutan Karsdrop mu kötü?" diye sorup beğendiğini göstermişti.

NWAKAEME'DEN MOURINHO SÖZLERİ

Bu sezon şu ana kadar istediği seviyeye ulaşamayan ve sakatlıklarla uğraşan Anthony Nwakaeme derbiyi bekliyor. Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya karşı oynamak için sabırsızlanan Nwakaeme, "O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri ama ben de bir oyuncu olarak ona karşı tekrar oynayacak olmaktan mutlu olacağım. Yeniden karşılaşmak güzel olacak" ifadelerini kullandı.

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