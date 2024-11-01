3 yıldız 11’e dönüyor! Şenol Güneş’in Fenerbahçe planı belli oldu

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yeniden karşılaşacak (Instagram)

MOURINHO ÇOK BEĞENMİŞTİ

19 Ağustos 2021'deki Konferans Ligi maçında sahasında Roma'ya 2-1 kaybeden Trabzonspor'da o maçtaki performansı ile göz dolduran Nwakaeme, o dönem Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'yu peşinden koşturmuştu. Portekizli hoca maç içerisinde Nwakaeme'yi bir süre yanında tutarak, "Sen mi daha iyisin, yoksa seni tutan Karsdrop mu kötü?" diye sorup beğendiğini göstermişti.

NWAKAEME'DEN MOURINHO SÖZLERİ

Bu sezon şu ana kadar istediği seviyeye ulaşamayan ve sakatlıklarla uğraşan Anthony Nwakaeme derbiyi bekliyor. Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya karşı oynamak için sabırsızlanan Nwakaeme, "O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri ama ben de bir oyuncu olarak ona karşı tekrar oynayacak olmaktan mutlu olacağım. Yeniden karşılaşmak güzel olacak" ifadelerini kullandı.