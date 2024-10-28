A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! Sezgin Gülnar tutuklandı | Pişkin ifade

Sezgin Gülnar sağda (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

GÖZALTINA ALINDI



Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbeden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar gözaltına alındı.



Yakalanıp gözaltına alınan Sezgin Gülnar hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.



TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülnar 'spor alanlarında taşkınlık yapmak ve tesislere zarar vermek' suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. Gülnar, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.





Gülnar'ın ifadesi ortaya çıktı.



"PROFİL RESMİNDEN TANIDIM"



Emre Kaplan'ı profil fotoğrafından tanıdığını dile getiren Sezgin Gülnar, "Oradaki muhabirlerin arasında gördüm. "Neden bu tarz bir paylaşım yaptın?" diye sordum" dediğini anlattı.



PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ... "KARGAŞADA KIRILAN GÖZLÜK YÜZÜNÜ ÇİZMİŞTİR"



Kaplan'ın kendisine hakaret ettiğini ileri süren Gülnar suçlamaları reddedip akla ziyan bir şekilde kendini savundu;



"Aramızda bir arbede çıktı. Kendisine karşı herhangi bir fiziki temas ve darp olmadı. Kargaşa esnasında yanında bulunan ve bu sırada da arkadaşımın gözlüğü kırıldı. Bu sebeple yüzünde çizikler olabileceğini düşünüyorum.