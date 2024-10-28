A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! Sezgin Gülnar tutuklandı | Pişkin ifade

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj yakaladığı derbinin ardından olaylar yaşandı.
A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı gerçekleştirildi.
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj yakaladığı derbinin ardından olaylar yaşandı.
A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırı gerçekleştirildi.
Görgü tanıkları Beşiktaş yönetiminde isimler verirken, olayı gerçekleştiren ismin Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar olduğu iddia edildi. Gülnar'ın, Asbşakan Hüseyin Yücel'in aracına bindiğini söyledi.
KAPLAN HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Menfur olay sonrası basın mensupları hep bir ağızdan tepkisini dile getirdi. Emre Kaplan, ambulansa alındı ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbeden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar gözaltına alındı.
Yakalanıp gözaltına alınan Sezgin Gülnar hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülnar 'spor alanlarında taşkınlık yapmak ve tesislere zarar vermek' suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. Gülnar, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Gülnar'ın ifadesi ortaya çıktı.
"PROFİL RESMİNDEN TANIDIM"
Emre Kaplan'ı profil fotoğrafından tanıdığını dile getiren Sezgin Gülnar, "Oradaki muhabirlerin arasında gördüm. "Neden bu tarz bir paylaşım yaptın?" diye sordum" dediğini anlattı.
PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ... "KARGAŞADA KIRILAN GÖZLÜK YÜZÜNÜ ÇİZMİŞTİR"
Kaplan'ın kendisine hakaret ettiğini ileri süren Gülnar suçlamaları reddedip akla ziyan bir şekilde kendini savundu;
"Aramızda bir arbede çıktı. Kendisine karşı herhangi bir fiziki temas ve darp olmadı. Kargaşa esnasında yanında bulunan ve bu sırada da arkadaşımın gözlüğü kırıldı. Bu sebeple yüzünde çizikler olabileceğini düşünüyorum.
YÜCEL'DEN AÇIKLAMA
Diğer taraftan Hüseyin Yücel, maç sonu saldırıya uğrayan Emre Kaplan hakkında konuştu.
Yücel açıklamasında; "Gazeteci kardeşimize geçmiş olsun. Böyle bir olayın kabul edilmesi söz konusu değil. Bu olayı kınıyorum. Feyyaz Hoca, ben ve Onur Göçmez basın toplantısına katıldık ve ayrıldık. Olayı öğrendik ve Sezgin arkadaşımız için 'Yapabileceği en büyük hatayı yapmış' dedim. Hakemden kan ağlıyoruz, maçın önüne geçen bir olay yaptı. Nereden bakarsanız tutarsızlık. Hasan Arat ile konuştum ve bilgisi var. Şoförü polise teslim oldu." dedi.
KAPLAN'IN EŞİNDEN AÇIKLAMA
Saldırıya uğrayan A Spor Muhabiri Emre Kaplan'ın eşi Ayşe Serem Tan Kaplan konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "2 yaşında çocuğumuzu uyutmuş evde eşimi beklerken aldığım haberle şu anda bu saatte eşimin yanına hastaneye gidiyorum. Bildiğim tek bir şey var, ailemize yaşatılanın takipçisi olacağız ve bu yaşatılan kimsenin yanına kalmayacak" dedi.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından, konuya ilişkin soruşturma başladığını açıkladı.
Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."
TFF'DEN SALDIRIYA KINAMA
Türkiye Futbol Federasyonu saldırıyı kınayarak, "Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın saldırıya uğradığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastanede tedavi altına alınan Emre Kaplan'a yapılan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.
BAKAN BAK: "SPORUN OLDUĞU YERDE ŞİDDETİN ADI GEÇMEYECEK"
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, derbi sonrası spor muhabiri Emre Kaplan'a yapılan saldırıyla ilgili, "Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek. Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bak, "A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum. Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek! Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum. Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.