Antep kazanmaya alıştı! Gaziantep FK Göztepe: 2-1 MAÇ SONUCU

Bu sezon yakaladığı çıkışla üst sıraları zorlayan ve son maçında Trabzonspor'u 2-1 yenen Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Sarı kırmızılı ekip Ahmed İldiz ile 64'te öne geçse de ev sahibi 77'de Christopher Lungoyi ile eşitliği yakaladı. 5 dakika sonra ise Deian Sorescu takımını öne geçirdi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.
Bu sonula birlikte Güneydoğu temsilcisi Konyaspor galibiyetinin ardından bir kez daha sahadan 3 puanla ayrılırken Göztepe ise hiç beklemediği bir yenilgi aldı.
Gaziantep FK Göztepe'yi 2-1 yendi (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top Göztepe kalecisi Lis'de kaldı.
12. dakikada N'Diaye'nin savunma arkasına pasında sağ kanatta topla buluşan Sorescu'nun kale önüne gönderdiği topa Halil Dervişoğlu dokunamadı.
24. dakikada sol kanatta çalımlarla rakiplerini geçen Mustafa Eskihallaç'ın sağ ayağıyla uzaktan çektiği şut üstten auta çıktı.
27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Diaye'nin vuruşunu kaleci Lis son anda çeldi.
30. dakikada Kozlowski'nin sağ kanattan yerden ceza sahasına gönderdiği topa Sorescu'nun vuruşunu kaleci Lis bir kez daha kurtardı.
33. dakikada Santos da Silva'nın sağ kanattan ortasına penaltı noktasında Bokele'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.
37. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın çalımlarla rakiplerini geçtikten sonra uzak köşeye plase şutu çok az farkla dışarı gitti.
43. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Lis bir kez daha uzaklaştırdı.
Gaziantep FK haftaya Hatayspor ile karşılaşacak (AA)
GAZİANTEP MERSİN YOLCUSU
Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Gaziantep FK, gelecek hafta Mersin'de Hatayspor ile karşılaşacak. Göztepe ise Konyaspor'u ağırlayacak.