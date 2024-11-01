Antep kazanmaya alıştı! Gaziantep FK Göztepe: 2-1 MAÇ SONUCU

Bu sezon yakaladığı çıkışla üst sıraları zorlayan ve son maçında Trabzonspor'u 2-1 yenen Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Sarı kırmızılı ekip Ahmed İldiz ile 64'te öne geçse de ev sahibi 77'de Christopher Lungoyi ile eşitliği yakaladı. 5 dakika sonra ise Deian Sorescu takımını öne geçirdi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

Bu sonula birlikte Güneydoğu temsilcisi Konyaspor galibiyetinin ardından bir kez daha sahadan 3 puanla ayrılırken Göztepe ise hiç beklemediği bir yenilgi aldı.