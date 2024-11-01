SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere kaldığı Manchester United'da West Ham United maçı sonrasında beklenen ayrılık açıklanmış ve Erik Ten Hag'ın görevine sn verilmişti. Deneyimli teknik direktörün yerine Ruben Amorim'in getirildiği açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 15:10 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 15:32
Manchester United’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ajax'ta yakaladığı başarıların ardından Manchester United'a transfer olan Erik Ten Hag'ın Ada macerası sona ermişti. Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra Wst Ham'a 2-1 yenilen Hollandalı antrenörün yerine getirilen isim açıklandı.

Ruben Amorim Sporting Lizbon öncesi Braga'yı da çalıştırdı (The Indian Express)Ruben Amorim Sporting Lizbon öncesi Braga'yı da çalıştırdı (The Indian Express)

Portekizli teknik direktör için dünya devinden yapılan duyuruda 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve 11 Kasım'dan itibaren takıma katılacağı bildirildi.

39 yaşındaki teknik direktör Sporting Lizbon ile yakaladığı çıkışla adından söz ettirmiş ve 2019-2020 sezonundan bu yana toplamda 6 kupa kaldırmıştı.

SON DAKİKA