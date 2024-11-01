Manchester United’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim!

Ajax'ta yakaladığı başarıların ardından Manchester United 'a transfer olan Erik Ten Hag 'ın Ada macerası sona ermişti. Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra Wst Ham'a 2-1 yenilen Hollandalı antrenörün yerine getirilen isim açıklandı.

Ruben Amorim Sporting Lizbon öncesi Braga'yı da çalıştırdı (The Indian Express)

Portekizli teknik direktör için dünya devinden yapılan duyuruda 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve 11 Kasım'dan itibaren takıma katılacağı bildirildi.

39 yaşındaki teknik direktör Sporting Lizbon ile yakaladığı çıkışla adından söz ettirmiş ve 2019-2020 sezonundan bu yana toplamda 6 kupa kaldırmıştı.