Ergin Ataman’dan Fenerbahçe açıklaması: Kararlarıyla ilgilenmiyorum

Ergin Ataman Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nı da yönetiyor (AA)

"KARARLA İLGİLENMİYORUM"

Sırp basınından Meridian Sports'a yaptığı açıklamada Ataman, "İlgilenmiyorum, ben milli takım koçuyum. Benim patronlarım Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Devleti'dir. Ben işimi yapmaya devam ediyorum ve inanıyorum ki Türkiye'deki tüm oyuncular milli takım için oynamayı seviyor. Ayrıca milli takım için oynamak çok önemli. Diğer şeyler benim alanıma girmiyor. Ben orada olacağım ve umuyorum ki tüm oyuncular o maçlarda ve ardından Avrupa Şampiyonası'nda olacaklar." diye konuştu.