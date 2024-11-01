Ergin Ataman’dan Fenerbahçe açıklaması: Kararlarıyla ilgilenmiyorum

A Milli Takım ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ataman, kararla ilgilenmediğini dile getirdi.
A Milli Takım ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ataman, kararla ilgilenmediğini dile getirdi.
"KARARLA İLGİLENMİYORUM"
Sırp basınından Meridian Sports'a yaptığı açıklamada Ataman, "İlgilenmiyorum, ben milli takım koçuyum. Benim patronlarım Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Devleti'dir. Ben işimi yapmaya devam ediyorum ve inanıyorum ki Türkiye'deki tüm oyuncular milli takım için oynamayı seviyor. Ayrıca milli takım için oynamak çok önemli. Diğer şeyler benim alanıma girmiyor. Ben orada olacağım ve umuyorum ki tüm oyuncular o maçlarda ve ardından Avrupa Şampiyonası'nda olacaklar." diye konuştu.
NELER YAŞANDI?
Galatasaraylı oluşuyla bilinen Ergin Ataman, sezon öncesinde sarı kırmızılı ekiple oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen futbol takımı için skor işareti yaparak tribünleri selamlamıştı.
Bunun üzerine sarı lacivertli ekip de milli takıma oyuncu göndermeme kararı almıştı.