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ÖZEL | Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a geliyor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında kadrosunu tıpkı sezon başında olduğu gibi kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, flaş bir ismi gündemine aldı. Aslan, Liverpool'un yıldızı ile masaya oturacak.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 09:04 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 09:37
ÖZEL | Liverpool’un yıldızı Galatasaray’a geliyor!

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Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Federico Chiesa ve Curtis Jones. (REUTERS)Federico Chiesa ve Curtis Jones. (REUTERS)
ROTASYONDA BÜYÜK SIKINTI YAŞANIYOR

Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha, Tete ve Kerem Aktürkoğlu ile yolların ayırmasına karşın kanatları sadece Rolland Sallai ile takviye edebilen yönetim devre arasında bu bölgeye yoğunlaşacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un da rotasyonda sıkıntı yaşadığını belirtmesi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar listesine çok flaş bir ismi aldı. Yönetimin Liverpool formasını giyen ünlü İtalyan yıldız Federico Chiesa ile ilgili planlar yaptığı ortaya çıktı.

Federico Chiesa. (REUTERS)Federico Chiesa. (REUTERS)
HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN GRAFİK

Sezon başında Juventus'tan 12 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan Chiesa beklentilerin çok uzağında kaldı. Şu ana kadar sadece 3 maçta 78 dakika sahada kalabilen 27 yaşındaki futbolcu çok ciddi şekilde gözden düşmüş durumda.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngilizler'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Federico Chiesa. (REUTERS)Federico Chiesa. (REUTERS)
AYRILIK PLANLARI YAPMAYA BAŞLADI

Ada basınına göre Arne Slot'la yıldızı barışmayan ve Liverpool'da mutsuz olan Chiesa da ayrılık planları yapıyor. 51 kez İtalya formasını giyen ve 7 gol atan yıldız futbolcunun 2028'e kadar sözleşmesi var.

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