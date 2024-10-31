Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Federico Chiesa ve Curtis Jones. (REUTERS)

ROTASYONDA BÜYÜK SIKINTI YAŞANIYOR



Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha, Tete ve Kerem Aktürkoğlu ile yolların ayırmasına karşın kanatları sadece Rolland Sallai ile takviye edebilen yönetim devre arasında bu bölgeye yoğunlaşacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un da rotasyonda sıkıntı yaşadığını belirtmesi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar listesine çok flaş bir ismi aldı. Yönetimin Liverpool formasını giyen ünlü İtalyan yıldız Federico Chiesa ile ilgili planlar yaptığı ortaya çıktı.