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ÖZEL | Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe devre arasında sol bek takviyesi yapacak. Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından Hollandalı yıldız ile aynı özellikleri taşıyan bir isim arayan Fenerbahçe, aradığı ismi Brezilya'da buldu.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 09:42 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 09:42
ÖZEL | Fenerbahçe’ye Sambacı sol bek!

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Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmez isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde Samsun maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı.

Sol bek ve stoperde görev yapabilen yıldız futbolcunun yerine aynı özelliklerde bir oyuncu bakan Fenerbahçe aradığı ismi Brezilya'da buldu.

Luan Candido. (X)Luan Candido. (X)

LUAN CANDIDO HAMLESİ

Sarı-Lacivertliler'in Brezilya ekibi Bragantino'da forma giyen Luan Candido ile ilgilendiği öğrenildi.

Kanarya'nın 23 yaşındaki sol bek için ara transfer döneminde kulübüne teklifte bulunması bekleniyor.

Luan Candido. (X)Luan Candido. (X)
STOPERDE DE OYNUYOR

Stoperde de görev yapabilen 1.87 boyundaki oyuncuya Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi.

Bu sezon 50 maça çıkan ve 3 gol, 1 asist kaydeden Candido'ya güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.

Genç Sambacı'nın takımıyla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

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