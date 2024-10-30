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Yunus Akgün için geldiler o yıldıza hayran kaldılar!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi, birçok kulübün gözlemcisi takip etti. Özellikle Yunus Akgün için gelen gözlemciler, sarı kırmızılıların 2-1 kazandığı maçın ardından skor katkısıyla dikkat çeken bir başka yıldıza hayran kaldı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 13:00 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 13:00
Yunus Akgün için geldiler o yıldıza hayran kaldılar!

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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2 golle geçtiği derbiyi İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda'dan çok sayıda kulübün gözlemcisi takip etti.

Yunus Akgün. (AA)Yunus Akgün. (AA)
HEDEFTE YUNUS VARDI

Gözlemcilerin birçoğunun hedefinde Yunus Akgün vardı. Fanatik'te yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcu kendisini izlemeye gelen gözlemcileri etkilemeyi başarırken Galatasaray'dan bir isim ise performansıyla tüm ilgiyi üzerine çekti.

Gabriel Sara. (AA)Gabriel Sara. (AA)
SARA HAYRAN BIRAKTI

Gözlemciler derbide Gabriel Sara'nın performansına adeta hayran kaldı. 2 asist yapan futbolcu Avrupa ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde asist yapma başarısı gösteren Sara, yükselen performansıyla 18 milyon euroluk bedelle geldiği Galatasaray'dan çok daha yüksek bonservisle ayrılabilir.

Rafa Silva ve Gabriel Sara. (AA)Rafa Silva ve Gabriel Sara. (AA)
2 GOL 6 ASİST

Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik performansa imza attı.

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