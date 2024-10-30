Yunus Akgün için geldiler o yıldıza hayran kaldılar!

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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2 golle geçtiği derbiyi İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda'dan çok sayıda kulübün gözlemcisi takip etti.

Yunus Akgün. (AA)

HEDEFTE YUNUS VARDI



Gözlemcilerin birçoğunun hedefinde Yunus Akgün vardı. Fanatik'te yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcu kendisini izlemeye gelen gözlemcileri etkilemeyi başarırken Galatasaray'dan bir isim ise performansıyla tüm ilgiyi üzerine çekti.