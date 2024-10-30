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Galatasaray'da yeni transfer Davinson Sanchez'den! Vatandaşını getirecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için Davinson Sanchez devreye girdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:16 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:16
Galatasaray’da yeni transfer Davinson Sanchez’den! Vatandaşını getirecek

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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da yenerek ezeli rakipleri ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Galatasaray, devre arası için harekete geçti.

John Arias. (AFP)John Arias. (AFP)
ARIAS İSMİ YİNE GÜNDEMDE

Sarı kırmızılılar, yaz döneminde de gündeme gelen Jhon Arias'tan vazgeçmiş değil. Fluminense takımı forması giyen 27 yaşındaki sağ kanat için yeni bir resmi teklif hazırlanıyor.

Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitecek. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Arias, sol kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.

Davinson Sanchez. (AA)Davinson Sanchez. (AA)
DAVINSON SANCHEZ DEVREDE

Son derece hızlı ve teknik bir isim olan 1.68 boyundaki yıldız için vatandaşı Davinson Sanchez devrede. Aslan, 10 milyon euro'luk bir bütçe ile Brezilya ekibinin kapısını çalacak.

Arias, 18 Ağustos 2021'den bu yana Fluminense forması ile toplamda 189 maça çıktı ve 41 gol / 42 asist katkısı sundu.

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