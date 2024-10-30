Galatasaray’da yeni transfer Davinson Sanchez’den! Vatandaşını getirecek

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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da yenerek ezeli rakipleri ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Galatasaray, devre arası için harekete geçti.

John Arias. (AFP)

ARIAS İSMİ YİNE GÜNDEMDE



Sarı kırmızılılar, yaz döneminde de gündeme gelen Jhon Arias'tan vazgeçmiş değil. Fluminense takımı forması giyen 27 yaşındaki sağ kanat için yeni bir resmi teklif hazırlanıyor.



Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitecek. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Arias, sol kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.