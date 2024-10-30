Fenerbahçe’de 11 yine değişiyor!

En Nesyri ve Edin Dzeko gollerine devam etti. (AA)

SZYMANSKI 11'E



Portekizli teknik adamın Edin Dzeko'yu zorlu maçta hamle oyuncusu olarak kullanması bekleniyor.



Öte yandan Jose Mourinho, Bodrum FK maçında ilk kez yedek bıraktığı Sebastian Szymanski'yi de Trabzonspor'a karşı yeniden sahaya sürecek.