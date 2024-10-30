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Fenerbahçe'de 11 yine değişiyor!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 11. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında Bodrumspor maçından farklı bir 11'le çıkacak.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:56 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:56
Fenerbahçe’de 11 yine değişiyor!

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Son olarak Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Jose Mourinho'nun zorlu karşılaşmada dizilişi değiştirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Bodrumspor'u 2-0 yendi. (AA)Fenerbahçe Bodrumspor'u 2-0 yendi. (AA)
TEK FORVETE DÖNÜŞ

Fanatik'in haberine göre Jose Mourinho, Trabzonspor maçında tek forvetli sisteme dönüş yapacak.

Manchester United ve Bodrum FK maçlarında fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri'nin Trabzonspor maçında sahaya ilk 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

En Nesyri ve Edin Dzeko gollerine devam etti. (AA)En Nesyri ve Edin Dzeko gollerine devam etti. (AA)
SZYMANSKI 11'E

Portekizli teknik adamın Edin Dzeko'yu zorlu maçta hamle oyuncusu olarak kullanması bekleniyor.

Öte yandan Jose Mourinho, Bodrum FK maçında ilk kez yedek bıraktığı Sebastian Szymanski'yi de Trabzonspor'a karşı yeniden sahaya sürecek.

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