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Bencil! Jose Mourinho'dan Osayi'ye büyük şok

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel için görüşmeler devam ederken, teknik direktör Jose Mourinho'dan Nijeryalı yıldız için flaş bir çıkış geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 10:53 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 10:53
Bencil! Jose Mourinho’dan Osayi’ye büyük şok

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bencil! Jose Mourinho’dan Osayi’ye büyük şok

Ara transfer dönemi için arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, diğer yandan iç transfer için girişimlerini sürdürüyor.

Kanarya'da İrfan Can Kahveci ile birlikte geleceği en çok merak edilen isimse Bright Osayi-Samuel...

Bencil! Jose Mourinho’dan Osayi’ye büyük şok

Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı yıldız ile yeni sözleime görüşmelerine başladı.

Yıllık 1.9 milyon Euro alan Osayi'nin 2.5 milyon Euro istediği öne sürüldü.

Bencil! Jose Mourinho’dan Osayi’ye büyük şok

Sarı-lacivertlilerin ise 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ve bu rakamın üzerine çıkmayacağı iddia edildi.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Bencil! Jose Mourinho’dan Osayi’ye büyük şok

Jose Mourinho, Bodrum FK maçındaki bazı pozisyonlarda pas vermek yerine kaleyi düşünen Osayi-Samuel'e karşılaşmanın ardından sert çıkış yapmıştı.

Bencil! Jose Mourinho’dan Osayi’ye büyük şok

"BENCİLLİK YAPTI"

Portekizli çalıştırıcı Bright'ın pozisyonu vardı. Bright, İsmail'e verebilirdi ama bencillik yaptı. İlk yarıda maçı bitirebilirdik ama bitiremedik" ifadelerini kullanmıştı.

Bencil! Jose Mourinho’dan Osayi’ye büyük şok

Deneyimli teknik adamın, Nijeryalı oyuncunun üstünü çizdiği ve Trabzonspor deplasmanında forma vermeyeceği belirtildi.

Bencil! Jose Mourinho’dan Osayi’ye büyük şok

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