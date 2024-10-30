Bencil! Jose Mourinho’dan Osayi’ye büyük şok

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemi için arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, diğer yandan iç transfer için girişimlerini sürdürüyor.
Kanarya'da İrfan Can Kahveci ile birlikte geleceği en çok merak edilen isimse Bright Osayi-Samuel...
Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı yıldız ile yeni sözleime görüşmelerine başladı.
Yıllık 1.9 milyon Euro alan Osayi'nin 2.5 milyon Euro istediği öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin ise 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ve bu rakamın üzerine çıkmayacağı iddia edildi.
Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.
Jose Mourinho, Bodrum FK maçındaki bazı pozisyonlarda pas vermek yerine kaleyi düşünen Osayi-Samuel'e karşılaşmanın ardından sert çıkış yapmıştı.
"BENCİLLİK YAPTI"
Portekizli çalıştırıcı Bright'ın pozisyonu vardı. Bright, İsmail'e verebilirdi ama bencillik yaptı. İlk yarıda maçı bitirebilirdik ama bitiremedik" ifadelerini kullanmıştı.
Deneyimli teknik adamın, Nijeryalı oyuncunun üstünü çizdiği ve Trabzonspor deplasmanında forma vermeyeceği belirtildi.