Paulo Dybala. (REUTERS)

DYBALA DA LİSTEDE



Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer ismin ise Roma'dan ayrılmak üzere olan Paulo Dybala olduğu öne sürüldü.



Sözleşmesi biteceği için yaz transfer döneminde futbolcuyu bedava göndermek istemeyen Roma, ocak ayında Dybala'yı satmayı tercih edecek.



Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Romalı yetkililerle bir görüşme gerçekleştireceği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin en büyük kozunun Jose Mourinho olduğu vurgulandı.