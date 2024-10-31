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Fenerbahçe'de 10 numaraya 3 aday!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler ara transfer dönemi için 10 numara takviyesinde karar kılarken, listeye alınan 3 isim de ortaya çıktı. Dybala ve Talisca isimlerinin yanına Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak bir isim de dahil edildi...

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 10:33 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 10:33
Fenerbahçe’de 10 numaraya 3 aday!

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de ocak ayı gündemi 10 numara transferi olacak.

Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde 10 numara pozisyonunu güçlendirmek istiyor.
Anderson Talisca. (REUTERS)Anderson Talisca. (REUTERS)

TALISCA'DA KARAR DEĞİŞTİ

Jose Mourinho'nun ise daha önce transferine onay vermediği Anderson Talisca için ise karar değiştirdiği iddia edildi.

Haberde sarı-lacivertlilerin Arda Güler ve Paulo Dybala transferinde mutlu sona ulaşamaması durumunda Talisca için harekete geçeceği belirtildi.

Paulo Dybala. (REUTERS)Paulo Dybala. (REUTERS)
DYBALA DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer ismin ise Roma'dan ayrılmak üzere olan Paulo Dybala olduğu öne sürüldü.

Sözleşmesi biteceği için yaz transfer döneminde futbolcuyu bedava göndermek istemeyen Roma, ocak ayında Dybala'yı satmayı tercih edecek.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Romalı yetkililerle bir görüşme gerçekleştireceği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin en büyük kozunun Jose Mourinho olduğu vurgulandı.

Arda Güler. (AA)Arda Güler. (AA)
ARDA GÜLER HAYALİ

Real Madrid'in Arda Güler'i kiralamayı düşünmesi durumunda sarı-lacivertlilerin teklif yapmak için hazır olduğu belirtildi.

Ancak bu transfer şimdilik sadece bir "hayal" olarak görülüyor. Fırsat çıkması durumunda ise Fenerbahçe, Arda Güler için tüm imkanlarını seferber edecek.

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