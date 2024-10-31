Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde 10 numara pozisyonunu güçlendirmek istiyor.
DYBALA DA LİSTEDE
Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer ismin ise Roma'dan ayrılmak üzere olan Paulo Dybala olduğu öne sürüldü.
Sözleşmesi biteceği için yaz transfer döneminde futbolcuyu bedava göndermek istemeyen Roma, ocak ayında Dybala'yı satmayı tercih edecek.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Romalı yetkililerle bir görüşme gerçekleştireceği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin en büyük kozunun Jose Mourinho olduğu vurgulandı.
ARDA GÜLER HAYALİ
Real Madrid'in Arda Güler'i kiralamayı düşünmesi durumunda sarı-lacivertlilerin teklif yapmak için hazır olduğu belirtildi.
Ancak bu transfer şimdilik sadece bir "hayal" olarak görülüyor. Fırsat çıkması durumunda ise Fenerbahçe, Arda Güler için tüm imkanlarını seferber edecek.