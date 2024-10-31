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Fenerbahçe'de bu da oldu! Mourinho sakatlandı

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Gerçekleştirilen antrenmanda bir futbolcu ile çarpıştığı öğrenilen Jose Mourinho sakatlandı. İşte Portekizli teknik adamın sekerek yürüdüğü anlar...

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 14:56 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 14:56
Fenerbahçe’de bu da oldu! Mourinho sakatlandı

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Fenerbahçe, Trenyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler, dev maç öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.


MOURINHO SAKATLANDI

Fenerbahçe'de, Trabzonspor müsabakası öncesi şanssız bir olay yaşandı. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun, antrenmanda sakatlandığı öğrenildi.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre 61 yaşındaki hocanın, idmanda bir futbolcunun kendisine çarpması sonucu ayağından sakatlandığı belirtildi.

Jose Mourinho'nun daha sonra idmana sekerek katıldığı görüldü.

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