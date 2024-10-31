Fenerbahçe’de bu da oldu! Mourinho sakatlandı

Fenerbahçe, Trenyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler, dev maç öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Antrenmanda futbolcu çarptığı için Jose Mourinho sekerek yürüyor. pic.twitter.com/mQQGeJpsVF— Erdem Akbaş (@erdemakbs) October 31, 2024
MOURINHO SAKATLANDI
Fenerbahçe'de, Trabzonspor müsabakası öncesi şanssız bir olay yaşandı. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun, antrenmanda sakatlandığı öğrenildi.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre 61 yaşındaki hocanın, idmanda bir futbolcunun kendisine çarpması sonucu ayağından sakatlandığı belirtildi.
Jose Mourinho'nun daha sonra idmana sekerek katıldığı görüldü.