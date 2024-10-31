İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Kara Kartal'ın stoper gündemi ön planda olmasa da Arjantin'den gelen iddialara bakılacak olursa bu yönde girişimler başladı. Siyah beyazlılar Arjantin ekibinde forma giyen Şilili Paulo Diaz'ın durumu hakkında inceleme yapıyor. Şili basını, takımı güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.