SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'tan çifte transfer!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlıların River Plate'in iki yıldızı için girişimlere başladığı kaydedildi. İşte Kartal'ın peşinde olduğu stoper ve sağ kanat oynayan o isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 11:06
Beşiktaş’tan çifte transfer!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Kara Kartal'ın stoper gündemi ön planda olmasa da Arjantin'den gelen iddialara bakılacak olursa bu yönde girişimler başladı.

Siyah beyazlılar Arjantin ekibinde forma giyen Şilili Paulo Diaz'ın durumu hakkında inceleme yapıyor. Şili basını, takımı güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Paulo Diaz. (AFP)Paulo Diaz. (AFP)

ÇİFTE TRANSFER HAMLESİ

SOY del Millo, Beşiktaş'ın, son günlerde Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddeden River Plate'te forma giyen 30 yaşındaki stoper Paulo Diaz ve 23 yaşındaki sağ kanat Pablo Solari'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Diaz geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyerken 2 gollük katkı sağladı ve takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Diaz'ın, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Pablo Solari. (AFP)Pablo Solari. (AFP)
SOLARI EL YAKABİLİR

Haberin detaylarında Arjantin kulübünün Solari'yi 15 milyon eurodan aşağı bırakmayacağı aktarıldı. Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen genç oyuncu, 5 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve güncel değeri 7 milyon euro olarak gözüken, Arjantinli yıldızla Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde de ilgilendiği iddia edilmişti.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı! Sezgin Gülnar 44. maddeden sevk edildiGalatasaray - Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı! Sezgin Gülnar 44. maddeden sevk edildi
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı! Sezgin Gülnar 44. maddeden sevk edildi

SON DAKİKA