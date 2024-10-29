Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Hakim Ziyech. (AA)

ZIYECH MLS YOLCUSU



Fransız basını, geçtiğimiz sezon da takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Bladi'de yer alan haberde, Hakim Ziyech'in bir sonraki hedefinin MLS olduğu belirtildi.





Fotomaç'ın derlediği haberde Faslı yıldızın kış transfer döneminde ABD'ye gidebileceği ve kariyerini burada sürdürebileceği aktarıldı.