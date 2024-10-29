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Galatasaray'da ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbi zaferiyle liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda yıldız isimle vedalaşılacağı öğrenildi. Flaş gelişmeyi Fransız basını duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 16:40 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 16:40
Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

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Derbi galibiyetiyle zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da ocak ayındaki başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yolları ayırmayı planlıyor.
Hakim Ziyech ve Icardi. (AA)Hakim Ziyech ve Icardi. (AA)
HAKIM ZIYECH'E VEDA

Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Hakim Ziyech geliyor.

Sezon başında sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Faslı futbolcu, Roland Sallai transferi ve Yunus Akgün'ün etkili performansı sonrası forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Hakim Ziyech. (AA)Hakim Ziyech. (AA)
ZIYECH MLS YOLCUSU

Fransız basını, geçtiğimiz sezon da takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Bladi'de yer alan haberde, Hakim Ziyech'in bir sonraki hedefinin MLS olduğu belirtildi.


Fotomaç'ın derlediği haberde Faslı yıldızın kış transfer döneminde ABD'ye gidebileceği ve kariyerini burada sürdürebileceği aktarıldı.

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