SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho'dan ayrılık açıklaması! "O takımlara asla gitmem"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, İngiliz basınına konuştu. Portekizli teknik adam bir gün yeniden Premier Lig'e dönüp dönmeyeceği ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte o sözler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:53 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:53
Jose Mourinho’dan ayrılık açıklaması! O takımlara asla gitmem

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho flaş açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü çalıştırıcı, geleceği hakkında İngiliz basınına çarpıcı ifadeler kullandı.
Jose Mourinho. (AA)Jose Mourinho. (AA)
MUTSUZ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Portekizli hoca, özellikle sarı lacivertlilere geldiği günden bu yana birçok konuda eleştiri almıştı. Hatta Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve Premier Lig'e dönebileceği iddiaları basına yansımıştı.

Mourinho'nun Manchester United maçında kaçan pozisyonlara tepkisi. (AA)Mourinho'nun Manchester United maçında kaçan pozisyonlara tepkisi. (AA)
"ASLA GİTMEM"

Sky Sports'a konuşan 61 yaşındaki çalıştırıcı çıkan haberlere yanıt verdi. A Spor'un derlediği habere göre; Portekizli teknik direktör, Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğini belirtti.

Mourinho'nun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. (AA)Mourinho'nun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. (AA)
EVERTON İLE ANILIYORDU

Mourinho, "Premier Lig, Avrupa'nın en iyi ligi ancak Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun ismi geçtiğimiz günlerde Everton ile anılmıştı. Bu sezon Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, 16. sırada yer alıyordu.

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçede Osayi depremiYeni takımını duyurdular! Fenerbahçede Osayi depremi
Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe'de Osayi depremi
Mourinhodan flaş karar! O yıldız Trabzonspor maçında da yedekMourinhodan flaş karar! O yıldız Trabzonspor maçında da yedek
Mourinho'dan flaş karar! O yıldız Trabzonspor maçında da yedek

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanın bekasını, güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
Kalyon
TAKVİM İmamoğlu’nun kurultay planını ve tarihini açıklıyor! Truva Gökhan Günaydın... CHP’deki ’arabacı’ kavgasının altında yatan restleşme
Kuzey Marmara Otoyolu
İngiltere’de sapkınlığın başkenti! 70’lerin hippilerinden günümüz lubunyalarına LGBT özel kasaba
Türk Telekom
ÖZEL | Victor Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Takvim’e açıkladı
MEMURA EN AZ 43 BİN 984 TL | Hesaplar sil baştan! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Gök Vatan’a Gökbey! İşte T625 helikopterinin özellikleri
A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! Sezgin Gülnar’ın ifadesi ortaya çıktı... Pişkinliğin böylesi
Koza Holding
Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi
Hizbullah yeni liderini seçti: Nasrallah’ın yerine Naim Kasım geçti! Muhammed Ali detayı
Mourinho’dan flaş karar! O yıldız Trabzonspor maçında da yedek
SON DAKİKA