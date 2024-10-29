Jose Mourinho'dan ayrılık açıklaması! "O takımlara asla gitmem"

"ASLA GİTMEM"
Sky Sports'a konuşan 61 yaşındaki çalıştırıcı çıkan haberlere yanıt verdi. A Spor'un derlediği habere göre; Portekizli teknik direktör, Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğini belirtti.
EVERTON İLE ANILIYORDU
Mourinho, "Premier Lig, Avrupa'nın en iyi ligi ancak Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho'nun ismi geçtiğimiz günlerde Everton ile anılmıştı. Bu sezon Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, 16. sırada yer alıyordu.