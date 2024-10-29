Jose Mourinho'dan ayrılık açıklaması! "O takımlara asla gitmem"

Mourinho'nun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. (AA)

EVERTON İLE ANILIYORDU



Mourinho, "Premier Lig, Avrupa'nın en iyi ligi ancak Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.



Jose Mourinho'nun ismi geçtiğimiz günlerde Everton ile anılmıştı. Bu sezon Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, 16. sırada yer alıyordu.