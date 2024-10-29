Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile birlikte sözleşmesi sezon sonunda biten isimlerden biri de Bright-Osayi Samuel...
Gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olan Nijeryalı yıldız, yıllık 1.9 milyon Euro olan maaşını 2.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep etti.
Ancak Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun bu talebini fazla bularak indirime gitmesini istedi.
Sarı-lacivertlilerle Nijeryalı sağ bek arasındaki görüşmeler sürerken, Osayi'den geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.
Yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Takvim'den Görkem Ağgündüz'e konuşan Osayi, "Seneye burada mısın?" sorununa "Bilmiyorum, bana bağlı değil." yanıtını verdi.
Nijeryalı sağ bekin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, İskoç basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR
Rangers News'ta yer alan habere göre; Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.
Fotomaç'ın derlediği haberde ayrıca Rangers'ın daha önce de ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için yeniden devreye girebileceği belirtildi.