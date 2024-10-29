Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile birlikte sözleşmesi sezon sonunda biten isimlerden biri de Bright- Osayi Samuel ...

Gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olan Nijeryalı yıldız, yıllık 1.9 milyon Euro olan maaşını 2.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep etti.