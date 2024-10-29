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Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe'de Osayi depremi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel'in geleceği belirsizliğini koruyor. Manchester United maçının ardından sözleşmesiyle ilgili Takvim'e konuşan Osayi için flaş bir haber yayımlandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 12:08 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 12:08
Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile birlikte sözleşmesi sezon sonunda biten isimlerden biri de Bright-Osayi Samuel...

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi

Gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olan Nijeryalı yıldız, yıllık 1.9 milyon Euro olan maaşını 2.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep etti.

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi

Ancak Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun bu talebini fazla bularak indirime gitmesini istedi.

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi

Sarı-lacivertlilerle Nijeryalı sağ bek arasındaki görüşmeler sürerken, Osayi'den geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi

Yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi

Takvim'den Görkem Ağgündüz'e konuşan Osayi, "Seneye burada mısın?" sorununa "Bilmiyorum, bana bağlı değil." yanıtını verdi.

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi

Nijeryalı sağ bekin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, İskoç basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Rangers News'ta yer alan habere göre; Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi

Fotomaç'ın derlediği haberde ayrıca Rangers'ın daha önce de ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için yeniden devreye girebileceği belirtildi.

Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi

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