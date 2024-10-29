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Mourinho'dan flaş karar! O yıldız Trabzonspor maçında da yedek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 11. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Bodrumspor karşılaşmasında yedek oturttuğu o isme yine şans vermeyecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 11:46 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 11:46
Mourinho’dan flaş karar! O yıldız Trabzonspor maçında da yedek

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mourinho’dan flaş karar! O yıldız Trabzonspor maçında da yedek

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 20'ye yükseltirken, Bodrum FK 10 puanda kaldı.

Mourinho’dan flaş karar! O yıldız Trabzonspor maçında da yedek

GÖZLER TRABZONSPOR MAÇINDA

Bodrum galibiyetiyle moral depolayan sarı-lacivertlilerde gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Kanarya, 3 Kasım'da deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Mourinho’dan flaş karar! O yıldız Trabzonspor maçında da yedek

STOPER HATTI DEĞİŞMEYECEK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kritik karşılaşma öncesi stoper ikilisini belirledi. Manchester United maçında atak başlangıçlarında hatalı tercihler yapan Çağlar Söyüncü, Bodrum FK karşılaşmasında kesik yemişti.

Mourinho’dan flaş karar! O yıldız Trabzonspor maçında da yedek

Bodrum FK maçında milli oyuncunun yerine Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ikilisi görev yaptı. Performansları beğeni toplayan Becao ve Djiku, Trabzon'da da sahada olacak.

Mourinho’dan flaş karar! O yıldız Trabzonspor maçında da yedek

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