Mourinho’dan flaş karar! O yıldız Trabzonspor maçında da yedek

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 20'ye yükseltirken, Bodrum FK 10 puanda kaldı.
GÖZLER TRABZONSPOR MAÇINDA
Bodrum galibiyetiyle moral depolayan sarı-lacivertlilerde gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Kanarya, 3 Kasım'da deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
STOPER HATTI DEĞİŞMEYECEK
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kritik karşılaşma öncesi stoper ikilisini belirledi. Manchester United maçında atak başlangıçlarında hatalı tercihler yapan Çağlar Söyüncü, Bodrum FK karşılaşmasında kesik yemişti.
Bodrum FK maçında milli oyuncunun yerine Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ikilisi görev yaptı. Performansları beğeni toplayan Becao ve Djiku, Trabzon'da da sahada olacak.