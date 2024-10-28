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Boca'dan Medina için son şart! Fenerbahçe'ye imza an meselesi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler sezon başında kadrosuna katamadığı Cristian Medina için ocak ayını beklemeye geçmişti. Boca Juniors, Fenerbahçe'ye gitmek için kadro dışı kalma resti çeken Arjantinli yıldız için teklifi kabul etmeye hazırlanıyor. Ancak tek şart var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 16:38
Boca’dan Medina için son şart! Fenerbahçe’ye imza an meselesi

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Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Cristian Medina ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler yaklaşık 6 aydır Medina'nın kulübü Boca Juniors'ı ikna etmek için uğraş veriyordu.

Kanarya'nın, 22 yaşındaki Arjantinli yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi.
Cristian Medina. (AFP)Cristian Medina. (AFP)
ARJANTİN BASINI DUYURDU

Konuya dair gelişmeleri ise Arjantin basınından Tycsports duyurdu.

Haberde; Boca Juniors'ın, Fenerbahçe'nin ödeme planında değişikliğe gitmesi halinde sarı lacivertlilerin teklifini kabul edeceği belirtildi.
Cristian Medina da Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. (AFP)Cristian Medina da Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. (AFP)
15 MİLYON DOLAR

Boca Juniors idarecilerinin, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yanıt verdiği ancak koşulların değişmediği takdirde transferin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

Boca'nın, Fenerbahçe'nin ödeme vadelerini kısaltmasını beklediği ve yapılan 15 milyon Dolar'lık bonservis teklifini kabul ettiği kaydedildi.

Medina ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanıyor. (AFP)Medina ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanıyor. (AFP)
FENERBAHÇE 2026 YILINI İŞARET EDİYOR

Ancak sarı lacivertlilerin, Medina'nın bonservisinin ilk taksiti olan 2.8 milyon Dolar'lık bölümü 2026 yılının nisan ayında ödemek istediği vurgulandı.

Bu durumun Arjantin ekibinin 2025 yılında hiç ödeme alamamasına sebep olacağı ifade edildi. Boca'nın ayrıca Fenerbahçe'den revize beklediği aktarıldı.

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