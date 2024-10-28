Boca’dan Medina için son şart! Fenerbahçe’ye imza an meselesi

Medina ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanıyor. (AFP)

FENERBAHÇE 2026 YILINI İŞARET EDİYOR



Ancak sarı lacivertlilerin, Medina'nın bonservisinin ilk taksiti olan 2.8 milyon Dolar'lık bölümü 2026 yılının nisan ayında ödemek istediği vurgulandı.



Bu durumun Arjantin ekibinin 2025 yılında hiç ödeme alamamasına sebep olacağı ifade edildi. Boca'nın ayrıca Fenerbahçe'den revize beklediği aktarıldı.