Boca’dan Medina için son şart! Fenerbahçe’ye imza an meselesi

Fenerbahçe
'nin uzun süredir peşinden koştuğu Cristian Medina
ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler yaklaşık 6 aydır Medina'nın kulübü Boca Juniors
'ı ikna etmek için uğraş veriyordu.
Kanarya'nın, 22 yaşındaki Arjantinli yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi.
Cristian Medina. (AFP)
ARJANTİN BASINI DUYURDU
Konuya dair gelişmeleri ise Arjantin basınından Tycsports duyurdu.
Haberde; Boca Juniors
'ın, Fenerbahçe
'nin ödeme planında değişikliğe gitmesi halinde sarı lacivertlilerin teklifini kabul edeceği belirtildi.
Cristian Medina da Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. (AFP)
15 MİLYON DOLAR
Boca Juniors
idarecilerinin, Fenerbahçe
'nin teklifine olumlu yanıt verdiği ancak koşulların değişmediği takdirde transferin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.
Boca'nın, Fenerbahçe'nin ödeme vadelerini kısaltmasını beklediği ve yapılan 15 milyon Dolar'lık bonservis teklifini kabul ettiği kaydedildi.