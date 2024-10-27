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Galatasaray'a Okan Buruk müjdesi! Beşiktaş derbisine gidiyor

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılıların deneyimli antrenörü, önceki gün geçirdiği ameliyat sonrası takımının son idmanına katıldı.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 20:14 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 20:14
Galatasaray’a Okan Buruk müjdesi! Beşiktaş derbisine gidiyor

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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 10'uncu haftada Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekipte önceki gün apandist problemi nedeniyle ameliyat olan Okan Buruk, son yapılan taktik idmanına katıldı.

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Cimbom, derbi hazırlıklarını tamamlarken kulüp de sosyal medya hesaplarından Okan Buruk'un fotğrafını paylaşarak hazır mesajı verdi.

Deneyimli çalıştırıcı takımının başında derbiye çıkabilecek.

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