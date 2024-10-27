Galatasaray’a Okan Buruk müjdesi! Beşiktaş derbisine gidiyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 10'uncu haftada Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekipte önceki gün apandist problemi nedeniyle ameliyat olan Okan Buruk, son yapılan taktik idmanına katıldı.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 10'uncu haftada Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekipte önceki gün apandist problemi nedeniyle ameliyat olan Okan Buruk, son yapılan taktik idmanına katıldı.
Cimbom, derbi hazırlıklarını tamamlarken kulüp de sosyal medya hesaplarından Okan Buruk'un fotğrafını paylaşarak hazır mesajı verdi.
Deneyimli çalıştırıcı takımının başında derbiye çıkabilecek.