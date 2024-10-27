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Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu! Yusuf Yazıcı sezonu kapattı

Kısa süre önce Yunanistan Süper Ligi ekibi Olimpiakos ile sözleşme imzalayan Yusuf Yazıcı, futbol kariyerinin en şanssız anını yaşadı. Milli futbolcunun çıktığı ilk maçta çapraz bağları koptu. Ayrıca sezonu kapattığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 22:44 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 22:48
Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu! Yusuf Yazıcı sezonu kapattı

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Lille ile sözleşmesi bittikten sonra uzun süre herhangi bir takımla anlaşmayan Yusuf Yazıcı, Olympiakos ile el sıkışmıştı.

Milli futbolcu, yeni kulübündeki ilk maçına Asteras deplasmanında çıktı. Yunan devinin büyük umutlar beslediği deneyimli 10 numara, futbol hayatının belki de en şanssız anını yaşadı.

Yusuf Yazıcı sezonu kapattı (DHA)Yusuf Yazıcı sezonu kapattı (DHA)

Yusuf Yazıcı, Asteras maçının 70'inci dakikasında oyuna dahil oldu. Milli futbolcu ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle maçı tamamlayamadı.

Sport 24'ün haberine göre; Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı aktarıldı.

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