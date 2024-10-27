Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu! Yusuf Yazıcı sezonu kapattı

Lille ile sözleşmesi bittikten sonra uzun süre herhangi bir takımla anlaşmayan Yusuf Yazıcı, Olympiakos ile el sıkışmıştı.

Milli futbolcu, yeni kulübündeki ilk maçına Asteras deplasmanında çıktı. Yunan devinin büyük umutlar beslediği deneyimli 10 numara, futbol hayatının belki de en şanssız anını yaşadı.