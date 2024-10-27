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Galatasaray'ın yıldızı için devler sırada! Beşiktaş maçında geliyorlar

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da birçok oyuncu şimdiden dünya devlerinin listesine girdi. Bu sezon performansıyla öne çıkan oyunculardan biri Beşiktaş derbisinde tribünde gözlemciler tarafından izlenecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 17:01 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 17:01
Galatasaray’ın yıldızı için devler sırada! Beşiktaş maçında geliyorlar

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Bu sezon 3. kez üst üste şampiyonluk alarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılar derbiyi de kazanarak yoluna devam etmek ve iddiasını sürdürmek amacında. Diğer yandan rakiplerinden biri ile de farkı açmayı hedefliyor.

Okan Buruk derbide Beşiktaş'ı devirmek istiyor (İHA)Okan Buruk derbide Beşiktaş'ı devirmek istiyor (İHA)

TRANSFERLER SONRASI UÇTU

Teknik Direktör Okan Buruk ile fark yaratmayı başaran Aslan'da birçok oyuncu transfer döneminin yıldızı olacak. Çalışmalar da şimdiden başladı. Birçok kulüp, derbiye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen ancak Kerem ile Zaha'nın ayrılması sonrasında ilk 11'de oynamaya başlayan Yunus Akgün, formuyla birçok takımın da iştahını kabarttı.

Yunus Akgün birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alıyor (AA)Yunus Akgün birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alıyor (AA)

DEVLER GELİYOR

Derbi karşılaşmasında gözler 24 yaşındaki futbolcunun üzerinde olacak. Yıldız futbolcunun ortaya koyacağı futbol, kariyeri açısından da belirleyici bir rol oynayacak.

Portekiz, İspanya, İngiltere, İtalya ve Belçika'dan gelen kulüp temsilcileri Yunus'u çıplak gözle tribünde izleyecek.

Yunus Akgün'ün debi performansı kariyerinde büyük rol oynayacak (AA)Yunus Akgün'ün debi performansı kariyerinde büyük rol oynayacak (AA)

YUNUS AYRILMAYA SICAK

Geçen sezon Leicester ile geçirdiği ilk yurt dışı kariyerinde istediği başarıyı yakalayamayan Yunus Agün bu kez iyi bir takımla kendini göstermek istiyor. Bunun için de ayrılığa sıcak bakıyor.

Yönetim ise ekonomik menfaatler doğrultusunda transfere izin verebilir.

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