Bu sezon 3. kez üst üste şampiyonluk alarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılar derbiyi de kazanarak yoluna devam etmek ve iddiasını sürdürmek amacında. Diğer yandan rakiplerinden biri ile de farkı açmayı hedefliyor.