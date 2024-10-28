Ballon D’or ödül töreni bugün saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Ballon D’or ödülüne aday gösterilen futbolcular hangileri?

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Ödül Töreni Detayları



Ballon d'Or ödül töreni, bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te gerçekleştirilecek.

Saat ve kanal bilgisi geldiğinde haberimizde paylaşılacaktır.



Törende, En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp ve Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak. Paris, futbol dünyasının en önemli isimlerini bir araya getirecek bu muhteşem etkinliğe ev sahipliği yapacak.