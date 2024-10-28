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Ballon D'or ödül töreni bugün saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Ballon D'or ödülüne aday gösterilen futbolcular hangileri?

Futbolseverler için yılın en merakla beklenen etkinliklerinden biri olan Ballon d'Or, bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or 2024 yılında birçok farklı kategoride ödül dağıtacak.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:57 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:57
Ballon D’or ödül töreni bugün saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Ballon D’or ödülüne aday gösterilen futbolcular hangileri?

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Fransa'nın prestijli futbol dergisi France Football tarafından verilen Ballon d'Or, 2024 yılında 68. kez sahiplerini bulmaya hazırlanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ödül Töreni Detayları

Ballon d'Or ödül töreni, bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te gerçekleştirilecek.

Saat ve kanal bilgisi geldiğinde haberimizde paylaşılacaktır.

Törende, En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp ve Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak. Paris, futbol dünyasının en önemli isimlerini bir araya getirecek bu muhteşem etkinliğe ev sahipliği yapacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 Ballon d'Or Adayları

Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen futbolcular arasında dikkat çeken isimler yer alıyor. Bu yılki adaylar şunlar:

Jude Bellingham (Real Madrid)
Ruben Dias (Manchester City)
Phil Foden (Manchester City)
Federico Valverde (Real Madrid)
Emiliano Martinez (Aston Villa)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Artem Dovbyk (Girona/Roma)
Erling Haaland (Manchester City)
Nico Williams (Athletic Bilbao)
Toni Kroos (Real Madrid)
Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)
Vinicius Junior (Real Madrid)
Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
Martin Odegaard (Arsenal)
Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)
Rodri (Manchester City)
Harry Kane (Bayern Münih)
Declan Rice (Arsenal)
Vitinha (PSG)
Cole Palmer (Chelsea)
Dani Carvajal (Real Madrid)
Lamine Yamal (Barcelona)
Bukayo Saka (Arsenal)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
William Saliba (Arsenal)
Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)
Lautaro Martinez (Inter)
Ademola Lookman (Atalanta)
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Bu yılki aday listesi, hem genç yetenekleri hem de tecrübeli yıldızları içeriyor. Bu isimlerin performansları, taraftarlar ve futbol uzmanları tarafından merakla takip ediliyor.

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