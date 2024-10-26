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Osayi Samuel'in son durumu belli oldu! Bodrum maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığını atlatan Osayi Samuel, Manchester United maçında yeniden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Nijeryalı yıldızın son durumu belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 16:18 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 16:19
Osayi Samuel’in son durumu belli oldu! Bodrum maçında oynayacak mı?

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Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

62. dakikada oyundan alınan Nijeryalı sağ bek, sahayı sekerek terk etmiş ve yerini Rodrigo Becao'ya bırakmıştı.

Jose Mourinho ise maç sonrası yaptığı açıklamada Bright Osayi-Samuel'in ayağına kramp girdiğini belirtmişti.

Garnacho Ferreyra ve Osayi-Samuel. (AA)Garnacho Ferreyra ve Osayi-Samuel. (AA)

BODRUM MAÇINDA OYNAYABİLİR

Öte yandan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in durumu belli oldu.

Herhangi bir sakatlık problemi olmayan 26 yaşındaki futbolcu, Mourinho'nun şans vermesi halinde yarın Kadıköy'de oynanacak Bodrum FK maçında forma giyebilecek.

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