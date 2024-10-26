Osayi Samuel’in son durumu belli oldu! Bodrum maçında oynayacak mı?

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı.



62. dakikada oyundan alınan Nijeryalı sağ bek, sahayı sekerek terk etmiş ve yerini Rodrigo Becao'ya bırakmıştı.



Jose Mourinho ise maç sonrası yaptığı açıklamada Bright Osayi-Samuel'in ayağına kramp girdiğini belirtmişti.

Garnacho Ferreyra ve Osayi-Samuel. (AA)

BODRUM MAÇINDA OYNAYABİLİR



Öte yandan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in durumu belli oldu.



Herhangi bir sakatlık problemi olmayan 26 yaşındaki futbolcu, Mourinho'nun şans vermesi halinde yarın Kadıköy'de oynanacak Bodrum FK maçında forma giyebilecek.