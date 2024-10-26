Thomas Partey'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. (REUTERS)

50 MİLYON EURO ÖDENDİ

Tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 50 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Ganalı orta saha oyuncusu Partey, Arsenal dışında Atletico Madrid, Almeira ve Mallorca gibi takımların formasını giydi.



Ganalı ön libero, defansif gücü ve hızının yanı sıra attığı goller ve yaptıkları asistlerle takımlarının hücum gücüne büyük katkı sağlıyor.