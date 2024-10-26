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Beşiktaş'tan ezeli rakiplere dev çalım! Ocakta imza var

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda ikinci başkan Hüseyin Yücel, dünya yıldızı ismin transferini noktalamak için harekete geçti. Kartal, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan yıldızın transferini ocak ayında tamamlamak istiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 11:14 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 11:14
Beşiktaş’tan ezeli rakiplere dev çalım! Ocakta imza var

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Beşiktaş'ta, kanatlarda her iki bölgede de oynayabilecek, mücadele gücü yüksek oyuncu transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Kartal, Arsenal'in yıldız oyuncusu Thomas Partey ile yakından ilgileniyor.

Thomas Partey. (REUTERS)Thomas Partey. (REUTERS)
HÜSEYİN YÜCEL İLGİLENİYOR

İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in İngiliz kulübüyle temaslara başladığı ve transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların 2020 yılından beri Arsenal'de forma giyen sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ganalı yıldızı devre arasında kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Thomas Partey Arsenal forması giyiyor. (REUTERS)Thomas Partey Arsenal forması giyiyor. (REUTERS)
HEM GÜÇLÜ HEM TEKNİK

Yıldız oyuncu Thomas Partey, Arsenal formasıyla bu sezon 8 maçta 720 dakika görev aldı.

Güçlü fiziğinin yanı sıra pasör özelliğiyle de dikkat çeken Partey, 49 kez Gana Milli Takım formasını giydi. 31 yaşındaki oyuncu, Premier League'de 1 gol kaydederken, Milli takımda 13 kez ağları havalandırdı.

Thomas Partey'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. (REUTERS)Thomas Partey'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. (REUTERS)
50 MİLYON EURO ÖDENDİ

Tecrübeli futbolcu için şimdiye kadar 50 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Ganalı orta saha oyuncusu Partey, Arsenal dışında Atletico Madrid, Almeira ve Mallorca gibi takımların formasını giydi.

Ganalı ön libero, defansif gücü ve hızının yanı sıra attığı goller ve yaptıkları asistlerle takımlarının hücum gücüne büyük katkı sağlıyor.

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