İtalyan yıldız Galatasaray’a! Transferde tek rakip

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray
'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, ocak ayında yapacağı takviyeler için kolları sıvadı.
Elias Jelert. (AA)
ÖNCELİK SAĞ BEK
Cimbom'un özellikle savunma hattını güçlendirmesi bekleniyordu. Bu noktada ön plana çıkan bölge ise sağ bekti.
Aslan'ın, sağ bek transferine dair İtalya'dan önemli bir haber geldi.
Calabria ve Kvara. (REUTERS)
JELERT'İN YERİNE CALABRIA
Jelert'in yerine sağ bek arayan ve ilk hedefi Davide Calabria
olan Galatasaray
'a sevindirici haber geldi.
Calciomercato'nun haberine göre, Milan'ın kaptanı Calabria ara transferde Cimbom'un yolunu tutacak.