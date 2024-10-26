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İtalyan yıldız Galatasaray'a! Transferde tek rakip

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar devre arasında takımdaki eksik bölgeleri güçlendirmek için harekete geçerken, gündeme Milan'ın yıldızı geldi. Aslan transferde ise yalnız değil. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 12:11 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 12:11
İtalyan yıldız Galatasaray’a! Transferde tek rakip

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Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, ocak ayında yapacağı takviyeler için kolları sıvadı.
Elias Jelert. (AA)Elias Jelert. (AA)

ÖNCELİK SAĞ BEK

Cimbom'un özellikle savunma hattını güçlendirmesi bekleniyordu. Bu noktada ön plana çıkan bölge ise sağ bekti.

Aslan'ın, sağ bek transferine dair İtalya'dan önemli bir haber geldi.
Calabria ve Kvara. (REUTERS)Calabria ve Kvara. (REUTERS)
JELERT'İN YERİNE CALABRIA

Jelert'in yerine sağ bek arayan ve ilk hedefi Davide Calabria olan Galatasaray'a sevindirici haber geldi.

Calciomercato'nun haberine göre, Milan'ın kaptanı Calabria ara transferde Cimbom'un yolunu tutacak.
Calabria ve Raspadori. (REUTERS)Calabria ve Raspadori. (REUTERS)

DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Haberde teknik direktör Paulo Fonseca'nın Calabria'nın ayrılmasını istemediği belirtildi.

Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın teklifini değerlendirmeye kararlı olduğu vurgulandı.
Davide Calabria. (REUTERS)Davide Calabria. (REUTERS)
RAKİP MARSİLYA

Diğer yandan İtalyan futbolcuyla Marsilya'nın da ilgilendiği kaydedildi.

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