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Kadroya Manchester ayarı! Mourinho Bodrum maçı 11'ini belirledi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler Bodrum FK ile oynanacak maça çevrildi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yine farklı bir 11'le sahada olacak. Portekizli teknik adam, Fred'in yokluğunda orta sahada sürprize gidecek. İşte maça dair detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 10:55 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 10:55
Kadroya Manchester ayarı! Mourinho Bodrum maçı 11’ini belirledi

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler mücadele öncesi 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK ise 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynayan Kanarya, Süper Lig'de yaşadığı puan kayıplarının ardından yeniden çıkış arıyor.

Fenerbahçe. (AA)Fenerbahçe. (AA)
BODRUM FK İLE İLK KEZ

Süper Lig'e bu sezon dahil olan ve tarihinde ilk kez bu ligde mücadele eden Bodrum FK, Fenerbahçe ile ligde ilk kez rakip olacak. Bu sezon dış sahada 4 maça çıkan yeşil-beyazlılar, 4 puan topladı.

Manchester United maçı gol sevinci. (AA)Manchester United maçı gol sevinci. (AA)
FRED CEZALI, JAYDEN VE CENGİZ SAKAT

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Samsunspor müsabakasında ligde 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder'in de tedavileri devam ediyor. İki futbolcu da Bodrum FK maçında oynayamayacak.

Sofyan Amrabat. (AA)Sofyan Amrabat. (AA)
MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Bodrum FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

En Nesyri. (AFP)En Nesyri. (AFP)EN NESYRI KARARI

Fenerbahçe'de 2024-25 sezonuna iyi bir giriş yapan ve 15 maçta 9 gol, 2 asistle oynayan Edin Dzeko için Jose Mourinho'dan karar çıktı. Jose Mourinho, Edin Dzeko'yu kulübeye çekip formayı En-Nesyri'ye verecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United karşılaşmasında fileleri sarsmasının ardından En-Nesyri'nin daha fazla süre alacağı öne sürüldü. Manchester United maçındaki iyi performansını golle taçlandıran ve şanssızlığını kıran En-Nesyri'nin önümüzdeki süreçte Fenerbahçe'nin birinci forveti olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe formasıyla 2. golünü kaydeden En-Nesyri, ilk golünü Göztepe deplasmanında kaydetmişti.

Jose Mourinho. (AFP)Jose Mourinho. (AFP)
MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri.

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