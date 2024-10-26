Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi! Nijeryalı yıldızın menajeri son görüşmede Mario Branco’ya şok bir ifade kullandı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel konusunda kriz yaşayan Fenerbahçe 'de problemler büyüyor. Nijeryalı yıldız Manchester United maçının ardından basın mensuplarının, "Fenerbahçe'de kalacak mısın?" sorusuna, "Bana bağlı değil" yanıtını vererek sıkıntıları gözler önüne sermişti.

Bright Osayi Samuel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İNDİRİM MÜMKÜN DEĞİL

Son gelen iddialara göre Osayi Samuel'in menajeri Steven Beck, Fenerbahçe yönetimini iyice köşeye sıkıştırmış durumda. Yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaş talebiyle tepki çeken Beck'in sportif direktör Mario Branco ile yapılan son görüşmede, "Galatasaray'dan teklif aldık. Bize 2.5 milyon Euro önerdiler. Bu nedenle isteğimizde indirim yapamayız" dediği belirlendi.

Sezon başında Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Sarı-Lacivertliler'in Osayi konusunda da aynı senaryoyu yaşamak istemediği ve bu nedenle yapılan teklifin yukarıya çekileceği ifade edildi.