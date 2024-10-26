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Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe sözleri: Ali Koç'u arayacağım

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacakları derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Sabaj Spor' konuşan Doğan, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile görüşeceğini açıkladı. Ayrıca hakemlerin 9 haftası kendilerine operasyon düzenlediğini dile getirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 17:16 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 17:26
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe sözleri: Ali Koç’u arayacağım

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer almak isteyen Trabzonspor, gelecek hafta Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak. Bordo mavililerin stadındaki son karşılaşmada çıkan olayların kimse tarafından istenmediğini ve benimsenemeyeceğini dile getiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan; "Fenerbahçe ile oynayacağımız maç öncesinde rakip yönetimi Trabzon'da ağırlayacağız.

Ali Koç'u arayacağım. Trabzonspor'un misafirperverliğini her zaman gösterdik, bu maç da dostluk içinde geçsin istiyoruz. Geçen seneki olayların yaşanmasını kimse istemezdi. Taraftarımız tribünde takımına destek olurken, biz de sahada Trabzonspor'a yakışır şekilde mücadele edeceğiz ve güzel bir galibiyet alacağız." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçı öncesi Başkan Ali Koç'u arayacağını açıkladıTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçı öncesi Başkan Ali Koç'u arayacağını açıkladı

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI!

Sezon başında kadrosuna kattığı yıldızların ardından ocak ayında da hareketli bir dönem geçirmesi beklenen Trabzonspor'da Başkan Doğan; "Şenol hocamızla yeni bir döneme başladık. Takımımız yavaş yavaş kendine geliyor. Onun tecrübesi ve azmiyle Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıyacağına inanıyoruz.

Devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladık ve hocamızın ihtiyaç duyduğu pozisyonlara göre planlama yapıyoruz. Genç oyuncularımızla ilgili de hocamız çok olumlu düşünüyor" diye konuştu.

Ertuğrul Doğan hakemlerin kendilerine operasyon çektiğini söyledi (AA)Ertuğrul Doğan hakemlerin kendilerine operasyon çektiğini söyledi (AA)

"HAKEMLER BİZE OPERASYON ÇEKİYOR"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu sezon hakemlerden yana çok sıkıntılı süreç yaşadıklarını belirterek; "Son 9 haftadır hakem kararları yüzünden mağdur olduğumuzu düşünüyorum. Bu durumu eleştiri olarak görmüyorum, aksine 9 hafadır hakemler bize operasyon çekiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyu paylaştım. Trabzonspor camiası, bu adaletsizlikler yüzünden gergin durumda. Hakem kararlarının sahada adil olması için herkes dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan mali yapıda istedikleri noktaya gelebilmek adına bugüne kadar yaptıklarını sürdüreceklerini dile getirdi (AA)Ertuğrul Doğan mali yapıda istedikleri noktaya gelebilmek adına bugüne kadar yaptıklarını sürdüreceklerini dile getirdi (AA)

"BİR DURUŞ BAŞLATTIK"

Atılan adımlara karşın halen istedikleri yerde olmadıklarını ancak bir duruş göstererek devamını da getireceklerini dile getiren Doğan, ekonomik yapı hakkında şunları söyledi; "Başkan olduğun zaman gerçekleri konuşman lazım. Bizde çoğu zaman borç konuşulmuyor. Bu yola girerken eleştirilmeyi ve tabiri caizse dayak yemeyi göze aldık. 250 milyon euroya yakın bir parayı kulübün kasasına koyduk.

Bu miktarın yüzde 90'ını geri dönüşü olmayacak şekilde kullandık, yani karşılıksız bir destek sağladık. Eğer istersem bu paranın yüzde 10'unu bile harcamadım, yani harcama kabiliyetim var ama doğru olanı yaparak kulübün borçlarını kapattık. Bu parayla transfer de yapabilirdim, ancak önceliğimiz finansal sürdürülebilirlik.

Taraftar, başka kulüplerin yaptığı transferleri görüyor ve aynılarını bekliyor. Borç kapatmak yerine 20 milyona başka bir oyuncu alabilirdim. Ancak biz, kulübümüzü daha sağlıklı bir mali yapıya kavuşturmak için çalışıyoruz. Bankalar Birliği'nden çıktık iyi yaptık. İşimiz zor sıkıntılı stresli bundan sonra da sıkıntılı günler yaşayacağız. Sezon sonuna kadar 70 milyon ödeme var. Şu an itibariyle hiçbir oyuncuya 1 TL borcumuz yok."

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