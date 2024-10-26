Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe sözleri: Ali Koç’u arayacağım

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer almak isteyen Trabzonspor, gelecek hafta Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak. Bordo mavililerin stadındaki son karşılaşmada çıkan olayların kimse tarafından istenmediğini ve benimsenemeyeceğini dile getiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan; "Fenerbahçe ile oynayacağımız maç öncesinde rakip yönetimi Trabzon'da ağırlayacağız.
Ali Koç'u arayacağım. Trabzonspor'un misafirperverliğini her zaman gösterdik, bu maç da dostluk içinde geçsin istiyoruz. Geçen seneki olayların yaşanmasını kimse istemezdi. Taraftarımız tribünde takımına destek olurken, biz de sahada Trabzonspor'a yakışır şekilde mücadele edeceğiz ve güzel bir galibiyet alacağız." dedi.