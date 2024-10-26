Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe sözleri: Ali Koç’u arayacağım

Ertuğrul Doğan mali yapıda istedikleri noktaya gelebilmek adına bugüne kadar yaptıklarını sürdüreceklerini dile getirdi (AA)

"BİR DURUŞ BAŞLATTIK"

Atılan adımlara karşın halen istedikleri yerde olmadıklarını ancak bir duruş göstererek devamını da getireceklerini dile getiren Doğan, ekonomik yapı hakkında şunları söyledi; "Başkan olduğun zaman gerçekleri konuşman lazım. Bizde çoğu zaman borç konuşulmuyor. Bu yola girerken eleştirilmeyi ve tabiri caizse dayak yemeyi göze aldık. 250 milyon euroya yakın bir parayı kulübün kasasına koyduk.

Bu miktarın yüzde 90'ını geri dönüşü olmayacak şekilde kullandık, yani karşılıksız bir destek sağladık. Eğer istersem bu paranın yüzde 10'unu bile harcamadım, yani harcama kabiliyetim var ama doğru olanı yaparak kulübün borçlarını kapattık. Bu parayla transfer de yapabilirdim, ancak önceliğimiz finansal sürdürülebilirlik.

Taraftar, başka kulüplerin yaptığı transferleri görüyor ve aynılarını bekliyor. Borç kapatmak yerine 20 milyona başka bir oyuncu alabilirdim. Ancak biz, kulübümüzü daha sağlıklı bir mali yapıya kavuşturmak için çalışıyoruz. Bankalar Birliği'nden çıktık iyi yaptık. İşimiz zor sıkıntılı stresli bundan sonra da sıkıntılı günler yaşayacağız. Sezon sonuna kadar 70 milyon ödeme var. Şu an itibariyle hiçbir oyuncuya 1 TL borcumuz yok."