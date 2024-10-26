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Perez'den şok çıkış: Arda Güler gitmek isterse gider! Devler sırada

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor. Milli futbolcunun mevcut durumu üzerine takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunun cevabı da yakından takip ediliyor. Dünya devleri ise genç futbolcu için sıraya girdi. İspanyol devinin başkanı Florentino Perez de açıklama yaparak; "Arda Güler gitmek isterse gider" dedi.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 20:07 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 20:22
Perez’den şok çıkış: Arda Güler gitmek isterse gider! Devler sırada

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Türkiye'yi İspanya'da temsil eden Arda Güler, geçen sezon elde ettiği istatistiklerin ardından bu yıl istediği süreyi henüz alamadı.

Başken temsilcisindeki geleceği de yakından takip edilen genç futbolcunun ocak ayında vermesi gereken bir karar var gibi gözüküyor. Zira birçok takım Fenerbahçe'deki döneminde olduğu gibi kiralama konusunda istekli.

Arda Güler Real Madrid'de bu sezon istediği süreleri alamadı (REUTERS)Arda Güler Real Madrid'de bu sezon istediği süreleri alamadı (REUTERS)

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 292 dakika forma giyebildi. 90 dakika üzerinden hesaplandığında 3 maçtan biraz fazla bir süreye denk geliyor. 11 mücadelede oynayan genç yetenek skor veya asist katkısı üretemedi.

7 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası karşılaşmasında yer aldı.

Arda Güler'i ocak ayında hareketli bir transfer dönemi bekliyor (AA)Arda Güler'i ocak ayında hareketli bir transfer dönemi bekliyor (AA)

İSPANYA'DA ÇOK KONUŞULACAK İDDİA!

İspanyol medyası Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Realmadrid Exclusivo'daki habere göre Başkan Florentino Perez'in, 19 yaşındaki futbolcu için söylediği sözler gündemi sarstı.

Haberde, 2 dünya devinin Arda için istekli olduğu ve devreye girdiğine vurgu yapılırken; "Real Madrid'in kadrosundaki en büyük yeteneklerden biri olan genç Arda Güler bu sezon istediği süreyi alamıyor ve kulübü onu Premier Lig'e kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya. denildi.

Arda'nın büyük ilgi gördüğü belirtilen haberin devamında; "Henüz 19 yaşında. İkinci sezonunu geçiriyor. Kendi jenerasyonundaki en iyi yetenek. Birçok kulübün de listesinde. Liverpool ve Arsenal'in yıldız futbolcuya ilgisi var. Türk futbolcu için devredeler." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler için Liverpool ve Arsenal devrede (AFP)Arda Güler için Liverpool ve Arsenal devrede (AFP)

PEREZ NİYETLİ DEĞİL

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise Arda'yı bırakmaya sıcak bakmıyor. Perez, İspanyol basınına yaptığı açıklamada; "'Gitmek isterse ayrılır ama bizim onu satmak ya da kiralamak gibi bir niyetimiz yok. O önemli bir değer" dedi.

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