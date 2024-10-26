Perez’den şok çıkış: Arda Güler gitmek isterse gider! Devler sırada

Başken temsilcisindeki geleceği de yakından takip edilen genç futbolcunun ocak ayında vermesi gereken bir karar var gibi gözüküyor. Zira birçok takım Fenerbahçe'deki döneminde olduğu gibi kiralama konusunda istekli.

Türkiye'yi İspanya'da temsil eden Arda Güler , geçen sezon elde ettiği istatistiklerin ardından bu yıl istediği süreyi henüz alamadı.

Arda Güler bu sezon Real Madrid 'de 292 dakika forma giyebildi. 90 dakika üzerinden hesaplandığında 3 maçtan biraz fazla bir süreye denk geliyor. 11 mücadelede oynayan genç yetenek skor veya asist katkısı üretemedi.

Arda Güler'i ocak ayında hareketli bir transfer dönemi bekliyor (AA)

İSPANYA'DA ÇOK KONUŞULACAK İDDİA!

İspanyol medyası Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Realmadrid Exclusivo'daki habere göre Başkan Florentino Perez'in, 19 yaşındaki futbolcu için söylediği sözler gündemi sarstı.

Haberde, 2 dünya devinin Arda için istekli olduğu ve devreye girdiğine vurgu yapılırken; "Real Madrid'in kadrosundaki en büyük yeteneklerden biri olan genç Arda Güler bu sezon istediği süreyi alamıyor ve kulübü onu Premier Lig'e kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya. denildi.

Arda'nın büyük ilgi gördüğü belirtilen haberin devamında; "Henüz 19 yaşında. İkinci sezonunu geçiriyor. Kendi jenerasyonundaki en iyi yetenek. Birçok kulübün de listesinde. Liverpool ve Arsenal'in yıldız futbolcuya ilgisi var. Türk futbolcu için devredeler." ifadeleri kullanıldı.