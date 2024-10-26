Yunus Akgün'ün sözleşmesinin yenilenmesi bekleniyor. (AA)



YENİ SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılı yönetimin ise iki sene daha kontratı bulunan genç futbolcuyla önümüzdeki günlerde uzun süreli yeni bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi. Böylece arkadaşlarına göre çok daha az bir ücrete oynayan yetenekli futbolcuya zam da yapılacağı bilgisi var.