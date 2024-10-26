Galatasaray'da bu sezon performansıyla dikkat çeken o futbolcuyla milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica'nın yakından ilgilendiği öğrenildi.
Galatasaray'da bu sezon performansıyla dikkat çeken o futbolcuyla milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica'nın yakından ilgilendiği öğrenildi.
YUNUS AKGÜN HAMLESİ
Milliyet'in haberine göre Portekiz devinin yeni hedefinin Yunus Akgün olduğu belirtildi. Portekizlilerin konuyla ilgili Kerem'den de olumlu referans alarak harekete geçtiği öğrenildi.
İTALYAN VE İSPANYOLLAR DA DEVREDE
Galatasaray formasıyla bu sezon attığı golleri ve asistleri ile dikkat çeken Yunus'u özellikle İtalyan ve İspanyol kulüplerinin mercek altına aldığı bildirildi.
YENİ SÖZLEŞME
Sarı-kırmızılı yönetimin ise iki sene daha kontratı bulunan genç futbolcuyla önümüzdeki günlerde uzun süreli yeni bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi. Böylece arkadaşlarına göre çok daha az bir ücrete oynayan yetenekli futbolcuya zam da yapılacağı bilgisi var.
ÇIKIŞ MADDESİ YOK
Yunus'a olan ilgi nedeniyle sözleşmesine çıkış maddesi konulmayacağı ve pazarlıkla beraber bonservisinin daha üst seviyelere gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.