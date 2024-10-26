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Galatasaray'dan Benfica'ya bir transfer daha! Kerem'in ardından sıra onda

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde eksik bölgelerini güçlendirmek için arayışlarına devam ederken flaş bir ayrılık da yaşanabilir. Benfica, Kerem'in ardından o yıldıza da kancayı taktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 16:40 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 16:40
Galatasaray’dan Benfica’ya bir transfer daha! Kerem’in ardından sıra onda

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Galatasaray'da bu sezon performansıyla dikkat çeken o futbolcuyla milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica'nın yakından ilgilendiği öğrenildi.

Yunus Akgün. (AA)Yunus Akgün. (AA)
YUNUS AKGÜN HAMLESİ

Milliyet'in haberine göre Portekiz devinin yeni hedefinin Yunus Akgün olduğu belirtildi. Portekizlilerin konuyla ilgili Kerem'den de olumlu referans alarak harekete geçtiği öğrenildi.

Yunus Akgün ve Mauro Icardi. (AA)Yunus Akgün ve Mauro Icardi. (AA)
İTALYAN VE İSPANYOLLAR DA DEVREDE

Galatasaray formasıyla bu sezon attığı golleri ve asistleri ile dikkat çeken Yunus'u özellikle İtalyan ve İspanyol kulüplerinin mercek altına aldığı bildirildi.

Yunus Akgün'ün sözleşmesinin yenilenmesi bekleniyor. (AA)Yunus Akgün'ün sözleşmesinin yenilenmesi bekleniyor. (AA)

YENİ SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılı yönetimin ise iki sene daha kontratı bulunan genç futbolcuyla önümüzdeki günlerde uzun süreli yeni bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi. Böylece arkadaşlarına göre çok daha az bir ücrete oynayan yetenekli futbolcuya zam da yapılacağı bilgisi var.

Yunus Akgün Elfsborg maçında da golünü attı. (AA)Yunus Akgün Elfsborg maçında da golünü attı. (AA)
ÇIKIŞ MADDESİ YOK

Yunus'a olan ilgi nedeniyle sözleşmesine çıkış maddesi konulmayacağı ve pazarlıkla beraber bonservisinin daha üst seviyelere gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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