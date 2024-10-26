Fenerbahçe’den çifte bomba! Medina ile beraber gelecek

Fenerbahçe'nin transfer döneminde çok istediği ancak Boca Juniors'un bırakmadığı Cristian Medina'da yeni gelişmeler yaşanıyor.



Arjantin medyası, 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun gemileri yaktığını ve teknik direktör Gago'ya "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. Transferime karar verilene kadar Boca'da oynamayacağım" dediğini yazdı.