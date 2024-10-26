Fenerbahçe’den çifte bomba! Medina ile beraber gelecek

Fenerbahçe'nin transfer döneminde çok istediği ancak Boca Juniors'un bırakmadığı Cristian Medina'da yeni gelişmeler yaşanıyor.
Arjantin medyası, 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun gemileri yaktığını ve teknik direktör Gago'ya "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. Transferime karar verilene kadar Boca'da oynamayacağım" dediğini yazdı.
Cristian Medina. (AFP)
MANDAVA HAMLESİ
Diğer yandan sarı-lacivertli ekipte sol bek harekatı da başlıyor. Futbol direktörü Mario Branco, öncelikli adaylar arasında yer alan Reinildo Mandava için İspanya'ya gidecek.
Mandava. (AFP)
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Atletico Madrid'le masaya oturacak olan Branco, 30 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmeye çalışacak.
Mozambikli Reinildo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.