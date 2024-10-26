PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den çifte bomba! Medina ile beraber gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında eksik bölgelerini tamamlamak isteyen sarı lacivertliler, Cristian Medina ile beraber bir ismi daha getirmenin peşinde. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 12:55 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 12:55
Fenerbahçe’den çifte bomba! Medina ile beraber gelecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin transfer döneminde çok istediği ancak Boca Juniors'un bırakmadığı Cristian Medina'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Arjantin medyası, 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun gemileri yaktığını ve teknik direktör Gago'ya "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. Transferime karar verilene kadar Boca'da oynamayacağım" dediğini yazdı.

Cristian Medina. (AFP)Cristian Medina. (AFP)
MANDAVA HAMLESİ

Diğer yandan sarı-lacivertli ekipte sol bek harekatı da başlıyor. Futbol direktörü Mario Branco, öncelikli adaylar arasında yer alan Reinildo Mandava için İspanya'ya gidecek.

Mandava. (AFP)Mandava. (AFP)
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Atletico Madrid'le masaya oturacak olan Branco, 30 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmeye çalışacak.

Mozambikli Reinildo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kadroya Manchester ayarı! Mourinho Bodrum maçı 11ini belirlediKadroya Manchester ayarı! Mourinho Bodrum maçı 11ini belirledi
Kadroya Manchester ayarı! Mourinho Bodrum maçı 11'ini belirledi

SON DAKİKA