Fırtına İzmir’de yıkıldı! Trabzonspor Göztepe’ye 2-1 yenildi

Bu sezon aldığı beraberliklerle adından söz ettiren Trabzonspor, Başakşehir galibiyeti sonrası Göztepe karşısına çıktı. Bordo mavililer, karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Bu sezon aldığı beraberliklerle adından söz ettiren Trabzonspor, Başakşehir galibiyeti sonrası Göztepe karşısına çıktı. Bordo mavililer, karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada ceza sahasına girerken topla buluşan ve kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalan Solet'in şutunda, top kaleciden tekrar bu oyuncuya geldi. Açısını kaybeden Solet'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
28. dakikada Göztepeli Dennis, Banza'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Juan'ın attığı topa hareketlenen Fofana'nın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.
ENIS BARDHI 11'DE
Trabzonspor'un Göztepe ile karşılaştığı mücadelede Enis Bardhi ilk 11'e geri döndü.
Bordo mavililerin teknik patronu Şenol Güneş, Başakşehir karşısında şans verdiği Muhammed Cham'dan istediği verimi alamayınca bu kez Kuzey Makedonyalı yıldızı sahaya sürdü.
EREN ELMALI DALYA DEDİ
Karadeniz temsilcisinin milli futbolcusu Eren Elmalı, Göztepe karşısında tam 100'üncü kez Trabzonspor forması giydi.
Yıldız sol bek, ilk olarak Sivasspor ile 30 Temmuz 2022 tarihinde oynanan Süper Kupa finalinde mücadele etmeye başladığı bordo mavililerde önemli bir sayı yakalamış oldu.
ŞENOL GÜNEŞ 3 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI
Trabzonspor, rakibi Göztepe'nin 10 kişi kalmasına rağmen hücumda etkili olamayıp pozisyon verince Teknik Direktör Şenol Güneş ikinci yarının başında 3 değişiklik yaptı.
Deneyimli antrenör, Draguş, Bardhi ve Malheiro'yu kenara alırken Denswil, Nwakaeme ve Cham oyuna girdi.