Fırtına İzmir’de yıkıldı! Trabzonspor Göztepe’ye 2-1 yenildi

Eren Elmalı Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıktı (AA)

EREN ELMALI DALYA DEDİ

Karadeniz temsilcisinin milli futbolcusu Eren Elmalı, Göztepe karşısında tam 100'üncü kez Trabzonspor forması giydi.

Yıldız sol bek, ilk olarak Sivasspor ile 30 Temmuz 2022 tarihinde oynanan Süper Kupa finalinde mücadele etmeye başladığı bordo mavililerde önemli bir sayı yakalamış oldu.