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Fırtına İzmir'de yıkıldı! Trabzonspor Göztepe'ye 2-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor, Fenerbahçe derbisi öncesinde istediği sonucu alamadı. Bordo mavililer, 60'da Isaac Solet'in golü ile 1-0 geriye düştü. 4 dakika sonra Simon Banza penaltıdan skora dengeyi getirmeyi başardı. Ancak İzmir temsilcisi Tijanic'in golüyle yeniden öne geçti ve karşılaşma 2-1 sona erdi. Karadeniz ekibi bu skorla namağlup unvanını da yitirdi. İşte Göztepe - Trabzonspor maçının önemli anları ve yaşananlar...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 18:00 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 21:04
Fırtına İzmir’de yıkıldı! Trabzonspor Göztepe’ye 2-1 yenildi

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Bu sezon aldığı beraberliklerle adından söz ettiren Trabzonspor, Başakşehir galibiyeti sonrası Göztepe karşısına çıktı. Bordo mavililer, karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonspor'un orta sahadaki yıldızlarından John David Lundstram performansıyla en etkili isimlerden biri oldu (AA)Trabzonspor'un orta sahadaki yıldızlarından John David Lundstram performansıyla en etkili isimlerden biri oldu (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada ceza sahasına girerken topla buluşan ve kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalan Solet'in şutunda, top kaleciden tekrar bu oyuncuya geldi. Açısını kaybeden Solet'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

28. dakikada Göztepeli Dennis, Banza'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Juan'ın attığı topa hareketlenen Fofana'nın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Enis Bardhi formasına yeniden kavuştu (AA)Enis Bardhi formasına yeniden kavuştu (AA)

ENIS BARDHI 11'DE

Trabzonspor'un Göztepe ile karşılaştığı mücadelede Enis Bardhi ilk 11'e geri döndü.

Bordo mavililerin teknik patronu Şenol Güneş, Başakşehir karşısında şans verdiği Muhammed Cham'dan istediği verimi alamayınca bu kez Kuzey Makedonyalı yıldızı sahaya sürdü.

Eren Elmalı Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıktı (AA)Eren Elmalı Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıktı (AA)

EREN ELMALI DALYA DEDİ

Karadeniz temsilcisinin milli futbolcusu Eren Elmalı, Göztepe karşısında tam 100'üncü kez Trabzonspor forması giydi.

Yıldız sol bek, ilk olarak Sivasspor ile 30 Temmuz 2022 tarihinde oynanan Süper Kupa finalinde mücadele etmeye başladığı bordo mavililerde önemli bir sayı yakalamış oldu.

Pedro Malheiro'nun Göztepe maçındaki süresi 45 dakika ile sınırlı kaldı (DHA)Pedro Malheiro'nun Göztepe maçındaki süresi 45 dakika ile sınırlı kaldı (DHA)

ŞENOL GÜNEŞ 3 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

Trabzonspor, rakibi Göztepe'nin 10 kişi kalmasına rağmen hücumda etkili olamayıp pozisyon verince Teknik Direktör Şenol Güneş ikinci yarının başında 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli antrenör, Draguş, Bardhi ve Malheiro'yu kenara alırken Denswil, Nwakaeme ve Cham oyuna girdi.

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