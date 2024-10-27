Galatasaray ile Beşiktaş derbisini TAKVİM yazarları masaya yatırdı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



G.SARAY KAZANSA DA LİG BİTMEZ

G.Saray'ın kazanması durumunda lig bitmez. 11 puan öne geçip sonrasında şampiyonluğu kaybeden takımlar oldu. 'Lig biter' sözü iddialı bir söz olur. Galatasaray önemli bir ivme kazanır sadece. Beşiktaş, Lyon'u yendiği için moral motivasyonla gelecektir. Futbolcular güven tazeledi. Derbilerin skorları çok net görünmez ama Galatasaray bir adım önde. Beşiktaş adına Gedson çok formda. Rafa ile birlikte kilit oyuncular olur. Galatasaray'da Osimhen, Sara, Mertens, Icardi, defansif olarak Davinson derbinin kaderini belirler. Artılar eksiler değerlendirildiğinde Galatasaray avantajlı. Galatasaray 5-0'ın rövanşını almak isteyecektir. (Oktay Derelioğlu)