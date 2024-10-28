İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

357. RANDEVU



Galatasaray ile Beşiktaş, bugünkü maçla beraber tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek. 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, 356 maçın 127'sini sarı-kırmızılılar, 115'ini siyah-beyazlılar kazandı. 114 karşılaşma beraberlikle bitti. Ezeli rekabette Galatasaray'ın 496 golüne, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

6. MAÇINA ÇIKACAK



Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı 6. kez derbide sahada olacak. Galatasaray'ın başında siyah-beyazlılara karşı biri Süper Kupa olmak üzere toplamda 5 derbiye çıkan Okan Buruk, söz konusu karşılaşmaların 3'ünü kazanırken 2'sini kaybetti. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırırken 10 golü kalesinde gördü.

GOLLERİN USTASI ICARDI



Galatasaray'da büyük maçlarda yıldızını parlatan Mauro İcardi, bugünkü derbide yine takımının en büyük kozu olacak. İcardi, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 3'er gol atarken Beşiktaş ağlarını 5 kez sarstı. En çok Beşiktaş derbilerinde sevinen Arjantinli oyuncu, yeniden yıldızlaşmak istiyor.

ASLAN'IN ÜSTÜNLÜĞÜ



Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 14 kez ağırlayan sarı- kırmızılılar, 10 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 23 gole karşılık, kalesindeki 10 gole engel olamadı.