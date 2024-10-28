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İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler!

Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lider Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş ile sahasında karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef, sahadan galip ayrılarak hem liderliğini sürdürmek hem de Süper Kupa'nın rövanşını almak. Siyah beyazlılar ise derbi galibiyetiyle puan farkını kapatmak ve taraftarına hediye vermenin peşinde. Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi teknik adamlar 11'lerini de belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 11:04 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 11:04
İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

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Süper Lig'de 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlikle 25 puan toplayan Galatasaray, 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan alan Beşiktaş'ı konuk edecek.

Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak dev derbide Arda Kardeşler düdük çalacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

AVRUPA'DA GALİPLER

Hafta arasında Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 yenerken, Beşiktaş, Lyon'u 1-0'la devirdi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

İÇ SAHANIN EN İYİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 5 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde ederken, 1 kez berabere kaldı. Cimbom sahasındaki 5 mücadelede 14 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

357. RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş, bugünkü maçla beraber tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek. 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, 356 maçın 127'sini sarı-kırmızılılar, 115'ini siyah-beyazlılar kazandı. 114 karşılaşma beraberlikle bitti. Ezeli rekabette Galatasaray'ın 496 golüne, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

6. MAÇINA ÇIKACAK

Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı 6. kez derbide sahada olacak. Galatasaray'ın başında siyah-beyazlılara karşı biri Süper Kupa olmak üzere toplamda 5 derbiye çıkan Okan Buruk, söz konusu karşılaşmaların 3'ünü kazanırken 2'sini kaybetti. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırırken 10 golü kalesinde gördü.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

GOLLERİN USTASI ICARDI

Galatasaray'da büyük maçlarda yıldızını parlatan Mauro İcardi, bugünkü derbide yine takımının en büyük kozu olacak. İcardi, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 3'er gol atarken Beşiktaş ağlarını 5 kez sarstı. En çok Beşiktaş derbilerinde sevinen Arjantinli oyuncu, yeniden yıldızlaşmak istiyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

ASLAN'IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 14 kez ağırlayan sarı- kırmızılılar, 10 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 23 gole karşılık, kalesindeki 10 gole engel olamadı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılılar, sahasında Beşiktaş ile yaptığı son 7 maçta mağlup olmadı. Galatasaray, bu 7 derbide 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan, son 4 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etti. Cimbom evinde son 7 maçta 13 gol atıp, 4 gol yedi. Galatasaray, 3 derbide gol yemezken, 4 maçta rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

LİGİN GOLCÜSÜ

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Hücumda bu sezon etkili bir performans sergileyen Galatasaray, ligin en skorer takımı konumunda bulunuyor. İcardi ile Barış Alper Yılmaz 4'er, Victor Osimhen ile Dries Mertens de 3'er kez ligde gol sevinci yaşadı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

İŞTE DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Icardi, Osimhen

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Mario, Muçi, Immobile

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!

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