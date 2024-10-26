Şenol Güneş özür diledi: Sorumlusu benim

Trabzonspor , Süper Lig'in 10'uncu haftasında gittiği İzmir'den namağlup unvanını bırakarak döndü. Göztepe deplasmanında rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen sahadan yenilgiyle ayrılan Fırtına, ilk mağlubiyetini de almış oldu.

Şenol Güneş Trabzonspor ile bu sezon ilk yenilgisini aldı (AA)

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonunda şöyle konuştu:

Söylenecek söz bulamıyorum, sorumlusu benim. Oyuncular en iyisini yapmaya çalışıyor. Ofansif ve defansif pozisyonlarda etkisiz kaldık.

Rakip kazandı, onları tebrik etmek lazım. 1-1'den sonra gol bulacağımızı düşündük ama gayret konusunda %100 değildik. Çalışırsan Allah yardım eder, bu çok büyük hayal kırıklığı. Taraftarlardan ve futbolseverlerden özür dileriz. Bundan daha kötü bir oyun olamaz.