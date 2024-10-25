Bu sezon da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray
, Elfsborg zaferi sonrasında Beşiktaş ve Tottenham mücadeleleri ile birlikte zor bir döneme girecek.
Sarı kırmızılılarda performanslarıyla ön plana çıkan isimlere Avrupa'nın birçok takımı da yakından takip ediyor. Özellikle Victor Osimhen'in İstanbul'a ayak basmasıyla daha da fazla kişi tarafından izlenen karşılaşmalarda futbolcular yakından gözlemleniyor.
Nihat Kahveci Avrupa'da adını Real Sociedad ile duyurmuştu (Arşiv)
NİHAT SONRASI BİR ADIM DAHA
Daha önce Nihat Kahveci'yi transfer ederek büyük ses getiren Real Sociedad, yıllar sonra bir Türk futbolcunun daha peşine düştü.
Sarı kırmızılı yıldızın oyun stilinin Arda Güler'e benzetilmesi üzerine takip başladı. Imanol Alguacil'in istediği isim ise Yunus Akgün.
Real Sociedad, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü takip ediyor (AFP)
İSPANYOLLAR TALİP
İspanyol medyasına göre Bask temsilcisi, kadrosunu güçlendirmek üzere karar verdiği yıldız futbolcu için Aslan'ın kapısını çalacak.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde boy gösteren ve üst turlara yükselmek isteyen mavi beyazlı ekibin transfer listesinin ilk sırasında Yunus Akgün yer alıyor.