Yunus Akgün'ün kontratının uzatılması gündemde (EPA)

MAAŞA ZAM YOLDA

Yönetim ise milli oyuncuyu çok önemli bir rakam gelmedikten sonra satmayı planlamıyor. Hatta kontratının revize edilmesi ve maaşının da iyileştirilmesi gibi konular gündemde.

Yunus'un, Barış Alper Yılmaz ile birlikte yıllık ücretinde önemli bir zammı da kaptığı söyleniyor.