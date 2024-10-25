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İspanyollar çıldırdı! Galatasaray'ın yıldızına talip var

Bu sezon başında takımdan ayrılması gündemdeyken bir anda gönderilen oyuncular sonrası forma giymeye başlayan Yunus Akgün, bunun karşılığını çok iyi vermiş ve skor katkılarıyla adeta yeniden doğmuştu. Yıldız futbolcu için şimdiden birçok takım devreye girdi ve kendisini izlemeye başladı. Diğer yandan bir İspanyol kulübü performansıyla dikkat çeken oyuncuyu gözlem altına aldı.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 17:09 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 17:09
İspanyollar çıldırdı! Galatasaray’ın yıldızına talip var

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Bu sezon da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, Elfsborg zaferi sonrasında Beşiktaş ve Tottenham mücadeleleri ile birlikte zor bir döneme girecek.

Sarı kırmızılılarda performanslarıyla ön plana çıkan isimlere Avrupa'nın birçok takımı da yakından takip ediyor. Özellikle Victor Osimhen'in İstanbul'a ayak basmasıyla daha da fazla kişi tarafından izlenen karşılaşmalarda futbolcular yakından gözlemleniyor.

Nihat Kahveci Avrupa'da adını Real Sociedad ile duyurmuştu (Arşiv)Nihat Kahveci Avrupa'da adını Real Sociedad ile duyurmuştu (Arşiv)

NİHAT SONRASI BİR ADIM DAHA

Daha önce Nihat Kahveci'yi transfer ederek büyük ses getiren Real Sociedad, yıllar sonra bir Türk futbolcunun daha peşine düştü.

Sarı kırmızılı yıldızın oyun stilinin Arda Güler'e benzetilmesi üzerine takip başladı. Imanol Alguacil'in istediği isim ise Yunus Akgün.

Real Sociedad, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü takip ediyor (AFP)Real Sociedad, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü takip ediyor (AFP)

İSPANYOLLAR TALİP

İspanyol medyasına göre Bask temsilcisi, kadrosunu güçlendirmek üzere karar verdiği yıldız futbolcu için Aslan'ın kapısını çalacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde boy gösteren ve üst turlara yükselmek isteyen mavi beyazlı ekibin transfer listesinin ilk sırasında Yunus Akgün yer alıyor.

Yunus Akgün'ün kontratının uzatılması gündemde (EPA)Yunus Akgün'ün kontratının uzatılması gündemde (EPA)

MAAŞA ZAM YOLDA

Yönetim ise milli oyuncuyu çok önemli bir rakam gelmedikten sonra satmayı planlamıyor. Hatta kontratının revize edilmesi ve maaşının da iyileştirilmesi gibi konular gündemde.

Yunus'un, Barış Alper Yılmaz ile birlikte yıllık ücretinde önemli bir zammı da kaptığı söyleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ameliyat olduGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ameliyat oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ameliyat oldu

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