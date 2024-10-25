Arda Güler’in sorununu açıkladılar! El Classico öncesi flaş sözler...

Arda Güler Lille maçında yenilgi üzüntüsü yaşadı (AFP)
"SORUNU SÜRE ALAMAMAK"
La Gazzetta dello Sport Gazetesi'nin Madrid Temsilcisi Filippo Maria Ricci ise Arda'nın kendisini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirterek; "Geçen yıl ilk sezonuydu, sakatlıkları ve uyum sonunda iyi bir final yaptı. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım ile de öne çıktı. O yüzden bu sezon Real Madrid'de ondan daha çok şey bekleniyordu ama böyle olmadı. Ben onun daha fazla sahada baş aktör olmasını bekliyordum ama az sürer aldı" ifadelerini kullandı. Arda'nın kendisini geliştirmesi için zaman var. En büyük eksiği az süre alması. Neden oynamadığını bilmiyorum. Takım içinde olmasam da çok büyük bir rekabet olduğunu biliyoruz. Ama demek ki Ancelotti, onu bu rekabette henüz hazır görmüyor. Kendini göstermesi için daha fazla oynamalı" görüşünü savundu.
Arda'nın El Classico'da forma giymek için henüz yeterli olmadığını öne süren Ricci, "Forvette Vinicius, Bellingham ve Mbappe değişmeyecektir. Modric, Camavinga ve Tchouameni ise Arda'nın önündeki tercihler. Maalesef ilk 11'de oynamak için az forma var. Sürpriz olursa bu hem Arda hem de Türkiye için güzel olur. Arda için sorun El Clasico'da ilk 11'de oynamak değil maçlarda daha fazla süre almak" sözleini sarf etti.