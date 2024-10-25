Arda Güler’in sorununu açıkladılar! El Classico öncesi flaş sözler...

Hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk için iddialı bir sezona daha giren Real Madrid , birbirinden önemli yıldızlardan oluşan kadrosuyla göz kamaşturmaya devam ediyor.

Cadena Ser Radyosu Spor Muhabiri Javier Herraez; "Çok kaliteli bir futbolcu, hepimiz Arda Güler'i oyunda daha fazla görmek istiyoruz. Dakika aldığı maçlarda iyi oynadığı kesin ama geçen sezonki son vuruşlardaki gollerini bu sezon göremiyoruz" dedi. Arda Güler'in "orta sahada ve forvette her pozisyonda oynama özelliği olan bir futbolcu" olduğunu vurgulayan Herraez, "Arda'yı El Clasico'da ilk 11'de görmek benim hoşuma gider ama bence Real Madrid, bu El Clasico'da çok daha fazla koşan bir takımı sahaya sürmeye çalışacak. Rekabet çok fazla. İkinci yarı oyuna girebilir" diye konuştu.

Arda Güler Lille karşısında çok az bir süre aldı (EPA)



"SABIRLI HAREKET ETMESİ GEREK"

Cope Radyosu muhabiri Melchor Ruiz de "Arda geçen sezon olduğu gibi bu sezon da çok az süre alarak başladı. Fiziksel olarak kendini geliştirdiği görülüyor, futbolcu olarak zaten kalitesine söyleyecek bir şey yok. Ama rahat olması ve çok sabırlı hareket etmesi gereken bir çocuk. Türkiye'de, milli takımın da çok önemli bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Aynısını Real Madrid'de de kendisinden bekliyoruz. Ama zamana ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

Arda Güler'den çok daha fazla deneyimli isimlerin kadroda bulunduğunu ifade eden Ruiz şunları söyledi; "Ben bu sezon daha fazla süre alacağına eminim ama sabırlı olması çok önemli. Bence Arda yarınki El Clasico'da ilk 11'de çıkmaz. Ama maçın gidişine göre sonradan oyuna girmesi muhtemel. Barcelona bu sezon mükemmel bir futbol oynuyor, fiziki gücü çok fazla ve hızlılar. Ancelotti'nin 4-4-2'ye geri döneceğini düşünüyorum. Arda değil ama Modric, Camavinga ve Tchouameni, Ancelotti'nin ilk 11 için kafasındaki şüpheler olacaktır."