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Arda Güler'in sorununu açıkladılar! El Classico öncesi flaş sözler...

Real Madrid ile Barcelona, La Liga'da karşı karşıya gelecek ve kozlarını paylaşacak. İki dev ekibin mücadelesine İspanyol medyası geniş yer ayırırken gündem konuları arasında milli yıldızımız Arda Güler de heliyor. Genç futbolcunun şu anki kulübünde yaşadığı en büyük sorun da masaya yatırıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 15:44 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 16:07
Arda Güler’in sorununu açıkladılar! El Classico öncesi flaş sözler...

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Hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk için iddialı bir sezona daha giren Real Madrid, birbirinden önemli yıldızlardan oluşan kadrosuyla göz kamaşturmaya devam ediyor.

Başkent temsilcisi, El Classico'da Barcelona ile kozlarını paylaşacak ve 3 puan mücadelesi verecek.

Arda Güler milli takımla başarılı performansını sürdürüyor (AA)Arda Güler milli takımla başarılı performansını sürdürüyor (AA)


"DAHA FAZLA GÖRMEK İSTİYORUZ"

İspanyol ekibinin basın toplantılarını gerçekleştirdiği spor tesislerinde soruları yanıtlayan gazeteciler, Arda Güler için de önemli ifadeler kullandı.

Cadena Ser Radyosu Spor Muhabiri Javier Herraez; "Çok kaliteli bir futbolcu, hepimiz Arda Güler'i oyunda daha fazla görmek istiyoruz. Dakika aldığı maçlarda iyi oynadığı kesin ama geçen sezonki son vuruşlardaki gollerini bu sezon göremiyoruz" dedi. Arda Güler'in "orta sahada ve forvette her pozisyonda oynama özelliği olan bir futbolcu" olduğunu vurgulayan Herraez, "Arda'yı El Clasico'da ilk 11'de görmek benim hoşuma gider ama bence Real Madrid, bu El Clasico'da çok daha fazla koşan bir takımı sahaya sürmeye çalışacak. Rekabet çok fazla. İkinci yarı oyuna girebilir" diye konuştu.

Arda Güler Lille karşısında çok az bir süre aldı (EPA)Arda Güler Lille karşısında çok az bir süre aldı (EPA)

"SABIRLI HAREKET ETMESİ GEREK"

Cope Radyosu muhabiri Melchor Ruiz de "Arda geçen sezon olduğu gibi bu sezon da çok az süre alarak başladı. Fiziksel olarak kendini geliştirdiği görülüyor, futbolcu olarak zaten kalitesine söyleyecek bir şey yok. Ama rahat olması ve çok sabırlı hareket etmesi gereken bir çocuk. Türkiye'de, milli takımın da çok önemli bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Aynısını Real Madrid'de de kendisinden bekliyoruz. Ama zamana ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

Arda Güler'den çok daha fazla deneyimli isimlerin kadroda bulunduğunu ifade eden Ruiz şunları söyledi; "Ben bu sezon daha fazla süre alacağına eminim ama sabırlı olması çok önemli. Bence Arda yarınki El Clasico'da ilk 11'de çıkmaz. Ama maçın gidişine göre sonradan oyuna girmesi muhtemel. Barcelona bu sezon mükemmel bir futbol oynuyor, fiziki gücü çok fazla ve hızlılar. Ancelotti'nin 4-4-2'ye geri döneceğini düşünüyorum. Arda değil ama Modric, Camavinga ve Tchouameni, Ancelotti'nin ilk 11 için kafasındaki şüpheler olacaktır."

Arda Güler Lille maçında yenilgi üzüntüsü yaşadı (AFP)Arda Güler Lille maçında yenilgi üzüntüsü yaşadı (AFP)

"SORUNU SÜRE ALAMAMAK"

La Gazzetta dello Sport Gazetesi'nin Madrid Temsilcisi Filippo Maria Ricci ise Arda'nın kendisini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu belirterek; "Geçen yıl ilk sezonuydu, sakatlıkları ve uyum sonunda iyi bir final yaptı. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım ile de öne çıktı. O yüzden bu sezon Real Madrid'de ondan daha çok şey bekleniyordu ama böyle olmadı. Ben onun daha fazla sahada baş aktör olmasını bekliyordum ama az sürer aldı" ifadelerini kullandı. Arda'nın kendisini geliştirmesi için zaman var. En büyük eksiği az süre alması. Neden oynamadığını bilmiyorum. Takım içinde olmasam da çok büyük bir rekabet olduğunu biliyoruz. Ama demek ki Ancelotti, onu bu rekabette henüz hazır görmüyor. Kendini göstermesi için daha fazla oynamalı" görüşünü savundu.

Arda'nın El Classico'da forma giymek için henüz yeterli olmadığını öne süren Ricci, "Forvette Vinicius, Bellingham ve Mbappe değişmeyecektir. Modric, Camavinga ve Tchouameni ise Arda'nın önündeki tercihler. Maalesef ilk 11'de oynamak için az forma var. Sürpriz olursa bu hem Arda hem de Türkiye için güzel olur. Arda için sorun El Clasico'da ilk 11'de oynamak değil maçlarda daha fazla süre almak" sözleini sarf etti.

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