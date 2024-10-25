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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ameliyat oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Başarılı çalıştırıcının apandistindeki problem nedeniyle ameliyat olduğu ifade edildi.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 15:54 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 17:13
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ameliyat oldu

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandistinin patlaması üzerine ameliyata alındı. Başarılı çalıştırıcının sağlığı hakkında endişe edici bir durum olmadığı bildirildi.

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GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Okan Buruk'un sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı; "

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

DERBİYE ÇIKACAK MI?

Deneyimli antrenörün, Beşiktaş derbisinde takımının başında çıkıp çıkmayacağı ameliyat sonrasında netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray'ın Süper Lig'deki rakibi Beşiktaş, Okan Buruk hakkında mesaj yayımladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik.

Okan Buruk'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

Okan Buruk'un apandisiti patladı!

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