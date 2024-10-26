Real Madrid - Barcelona ücretsiz canlı izle: Şifresiz veren kanallar listesi

Büyük karşılaşmaya dakikalar kala " Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları araştırılıyor. Real Madrid formasıyla bu sezon daha fazla fırsat yakalayan Arda Güler , Dortmund mücadelesinde maçın son dakikalarında oyuna dahil olmuştu. Peki Arda Güler bu akşam ekranlara gelecek olan maçta oynayacak mı? Maç hangi kanaldan izlenebilecek? İşte Real Madrid - Barcelona maçını şifresiz veren kanallar listesi...

İspanya LaLiga'da 11'inci hafta mücadelesinde Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Barcelona mücadelesi 26 Ekim cumartesi günü yani bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı izleyiciler S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak seyredebilecekler.

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El Clasico'da Arda Güler'i görecek miyiz?

Cadena Ser Radyosu Spor Muhabiri Javier Herraez Arda Güler'in "orta sahada ve forvette her pozisyonda oynama özelliği olan bir futbolcu" olduğunu vurgulamıştı. Herraez, "Arda'yı El Clasico'da ilk 11'de görmek benim hoşuma gider ama bence Real Madrid, bu El Clasico'da çok daha fazla koşan bir takımı sahaya sürmeye çalışacak. Rekabet çok fazla. İkinci yarı oyuna girebilir." yorumunu paylaştı.



