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Real Madrid - Barcelona ücretsiz canlı izle: Şifresiz veren kanallar listesi

Real Madrid Barcelona El Clasico maçına dakikalar kaldı! İspanya Laliga 11. hafta mücadelesinde sahne Real Madrid ve Barcelona'nın olacak. Peki, Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? El Clasico maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte heyecan dolu maça dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 20:55 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 21:13
Real Madrid - Barcelona ücretsiz canlı izle: Şifresiz veren kanallar listesi

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Büyük karşılaşmaya dakikalar kala "Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları araştırılıyor. Real Madrid formasıyla bu sezon daha fazla fırsat yakalayan Arda Güler, Dortmund mücadelesinde maçın son dakikalarında oyuna dahil olmuştu. Peki Arda Güler bu akşam ekranlara gelecek olan maçta oynayacak mı? Maç hangi kanaldan izlenebilecek? İşte Real Madrid - Barcelona maçını şifresiz veren kanallar listesi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

REAL MADRİD - BARCELONA EL CLASİCO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İspanya LaLiga'da 11'inci hafta mücadelesinde Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Barcelona mücadelesi 26 Ekim cumartesi günü yani bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı izleyiciler S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak seyredebilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

El Clasico'da Arda Güler'i görecek miyiz?

Cadena Ser Radyosu Spor Muhabiri Javier Herraez Arda Güler'in "orta sahada ve forvette her pozisyonda oynama özelliği olan bir futbolcu" olduğunu vurgulamıştı. Herraez, "Arda'yı El Clasico'da ilk 11'de görmek benim hoşuma gider ama bence Real Madrid, bu El Clasico'da çok daha fazla koşan bir takımı sahaya sürmeye çalışacak. Rekabet çok fazla. İkinci yarı oyuna girebilir." yorumunu paylaştı.

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