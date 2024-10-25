A Milli Kadın Futbol Takımı beraberliği kurtardı! Rövanş Moldova’da

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1'inci Play-Off Turu ilk maçında Ukrayna'yı ağırladı.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım 32'inci dakikada Daria Apanashchenko ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Ukrayna lehine sona erdi.
İkinci devrede ise Türkiye, Elif Keskin'in 62'inci dakikadaki golü ile eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.
Türkiye Ukrayna ile Moldova'da karşı karşıya gelecek (AA)
A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile 29 Ekim Salı günü Moldova'da bulunan Zimbru Stadyumu'nda rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım turu geçmesi halinde Yunanistan - Belçika eşleşmesinin kazananı ile Kasım ayında play-off 2'nci tur mücadelesinde karşılaşacak. Milliler bu eşleşmeyi de geçtiği taktirde 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası finallerine adını yazdıracak.