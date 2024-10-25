A Milli Kadın Futbol Takımı beraberliği kurtardı! Rövanş Moldova’da

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1'inci Play-Off Turu ilk maçında Ukrayna'yı ağırladı.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım 32'inci dakikada Daria Apanashchenko ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Ukrayna lehine sona erdi.

İkinci devrede ise Türkiye, Elif Keskin'in 62'inci dakikadaki golü ile eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.