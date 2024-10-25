6 gollü düello Yiğidoların! Sivasspor Adana Demirspor’u 4-2 yendi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında perde Adana'da açıldı. Sivasspr, deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. Zorlu randevuda açılışı Mavi Şimşekler yaptı. 13'te Yusuf Barası, 16'da ise Semih Güler sahneye skoru 2-0'a getirdi.

38'de Fode Bengali Koita farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devrede ise Garry Rodrigues, Rey Manaj ve Uros Radakovic'in golleri, kırmızı beyazlılara 3 puanı getirdi.