6 gollü düello Yiğidoların! Sivasspor Adana Demirspor’u 4-2 yendi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında perde Adana'da açıldı. Sivasspr, deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. Zorlu randevuda açılışı Mavi Şimşekler yaptı. 13'te Yusuf Barası, 16'da ise Semih Güler sahneye skoru 2-0'a getirdi.
38'de Fode Bengali Koita farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devrede ise Garry Rodrigues, Rey Manaj ve Uros Radakovic'in golleri, kırmızı beyazlılara 3 puanı getirdi.
Yusuf Barası bu sezon 4. golünü attı (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada İzzet Çelik'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda kaleci Nikolic topu, kornere çeldi.
2. dakikada Menig'in sol kanattan ceza sahasına ortasında kale sahasında topu önünde bulan Manaj'ın vuruşunda kaleci Vedat Karakuş, gole izin vermedi.
13. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Manev'in ceza sahasına kafayla gönderdiği topla buluşan Yusuf Barası'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
16. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Abdulsamet Burak'ın pasında ceza sahasında topu önünde bulan Semih Güler, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 2-0
37. dakikada Ali Yavuz Kol'un sol kanattan yerden ortasında ceza sahasında Yusuf Barası'nin vuruşunda top kaleci Nikolic'ten oyun alanına döndü.
38. dakikada Sivasspor golü buldu. Moutoussamy'nin sağ kanattan ortasında Koita, kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1
Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 üstün bitirdi.
55. dakikada Maestro'nun uzak mesafeden sert şutunda kaleci Nikolic topu iki hamlede kontrol etti.
61. dakikada Sivassspor beraberliği yakaladı. Koita'nın sağ kanatta ceza sahası içine yerden ortasında penaltı noktası civarında Rodrigues'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
66. dakikada Sivasspor öne geçti. Murat Paluli'nin sağ kanattan yerden ortasında Manaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3
74. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Yusuf Barası'nın yerden vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
86. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Abdulsamet Burak'ın sert şutunda top kaleci Nikolic'ten oyuna geri döndü.
89. dakikada Sivasspor 4'üncü golü buldu. Balde'nin kullandığı köşe atışında ceza alanında iyi yükselen Radakovic'in kava vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.
Karşılaşma, konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı (AA)
Sivasspor elde ettiği galibiyet sonrasında puanını 14'e yükseltti. Gelecek hafta evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Adana Demirspor ise son sıradan kurtulamadı ve 1 puanda kaldı. Haftaya Kayserispor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.