Jose Mourinho’dan kırmızı kart isyanı! Gideceği takımı söyledi

Jose Mourinho kırmız kart sonrası tribüne çıkmak zorunda kaldı (REUTERS)

Karşılaşmanın ardından konuşan Teknik Direktör Jose Mourinho; "Kırmızı kartla ilgili diyebileceğim tek şey bundan sonra UEFA organizasyonlarında yer almayan bir takıma gitmem gerekiyor. Açık ara çok iyiydik. Onana iyi kurtarışlar yaptı. Maçın duygusu değişti. Samuel sakatlandı. Zor durumdayız. Bazı oyuncuları zaten alamadık. Bir de sakatlık eklendi. Bu şartlar altında iyi bir sonuç aldık. Ancak bizim için iyi bir sonuç değil. Samuel'de kramp var. Kötü bir durumdan geldi. Hafta sounda bu sebeple oynatmadım. Jayden'in sakatlığı nedeniyle oynatmak zorunda kaldık. Ancak ciddi bir durum yok" ifadelerini kullandı.