SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho'dan kırmızı kart isyanı! Gideceği takımı söyledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-1 berabere kaldıkları Manchester United karşılaşmasının ardından konuştu. Portekizli çalıştırıcı, kırmızı kartıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Galiba bundan sonra UEFA organizasyonlarında yer almayan bi takıma gitmem gerekiyor" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 00:36 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 00:36
Jose Mourinho’dan kırmızı kart isyanı! Gideceği takımı söyledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılaşan Fenerbahçe, Christian Eriksen'in golü ile yenik duruma düşse de Youseef En-Neysri'nin kafasıyla durumu eşitledi ve 3. maçında 5 puana ulaştı.

Jose Mourinho kırmız kart sonrası tribüne çıkmak zorunda kaldı (REUTERS)Jose Mourinho kırmız kart sonrası tribüne çıkmak zorunda kaldı (REUTERS)

Karşılaşmanın ardından konuşan Teknik Direktör Jose Mourinho; "Kırmızı kartla ilgili diyebileceğim tek şey bundan sonra UEFA organizasyonlarında yer almayan bir takıma gitmem gerekiyor. Açık ara çok iyiydik. Onana iyi kurtarışlar yaptı. Maçın duygusu değişti. Samuel sakatlandı. Zor durumdayız. Bazı oyuncuları zaten alamadık. Bir de sakatlık eklendi. Bu şartlar altında iyi bir sonuç aldık. Ancak bizim için iyi bir sonuç değil. Samuel'de kramp var. Kötü bir durumdan geldi. Hafta sounda bu sebeple oynatmadım. Jayden'in sakatlığı nedeniyle oynatmak zorunda kaldık. Ancak ciddi bir durum yok" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA