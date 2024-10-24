Orkun Kökçü için heyecanlandıran Liverpool açıklaması!

Futbol kariyerine Hollanda'da başlayan ve Rotterdam temsilcisi Feyenoord ile önemli başarılar elde eden Orkun Kökçü, geçen sezon Benfica'ya transfer olmuştu.
Lizbon temsilcisinde Roger Schimdt ile zaman zaman anlaşamayan ve kadro dışı da kalan milli futbolcu, hocasının ayrılmasının ardından adeta yeniden doğdu.
Orkun Kökçü son oynanan Benfica - Feyenoord maçında eski takımına karşı mücadele etti (REUTERS)
Performansıyla adından söz ettiren genç yıldız, Benfica'nın hem ligde hem de Avrupa'daki serüvenine doğrudan katkı yapmayı başarırken Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle de moral buldu ve uyum konusunu tamamen ortadan kaldırmış oldu.
Bu sezon ön plana çıkan isimlerden biri olarak gösterilen Orkun için Liverpool iddiaları Ada ve Portekiz basınında geniş yer bulmuştu.
Benfica formasıyla 53 maçta sahaya çıkan Orkun Kökçü, 11 gol attı ve 14 asist yaptı. (AFP)
"TARAFTAR DA KULÜP DE BİLİYOR"
Süreç ile ilgili olarak hem babası hem de menajerliğini yapan Halis Kökçü'den açıklama geldi. Baba Kökçü; "Şu anda en önemli şey Orkun'un Benfica için iyi oynamaya odaklanması ama tabii ki oyuncular ve antrenörler tek bir yerde kalmaz. Kulüp de bunu biliyor. Liverpool neden olmasın, evet bu mümkün." diye konuştu.