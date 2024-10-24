Orkun Kökçü için heyecanlandıran Liverpool açıklaması!

Lizbon temsilcisinde Roger Schimdt ile zaman zaman anlaşamayan ve kadro dışı da kalan milli futbolcu, hocasının ayrılmasının ardından adeta yeniden doğdu.

Futbol kariyerine Hollanda'da başlayan ve Rotterdam temsilcisi Feyenoord ile önemli başarılar elde eden Orkun Kökçü , geçen sezon Benfica 'ya transfer olmuştu.

Orkun Kökçü son oynanan Benfica - Feyenoord maçında eski takımına karşı mücadele etti (REUTERS)

Performansıyla adından söz ettiren genç yıldız, Benfica'nın hem ligde hem de Avrupa'daki serüvenine doğrudan katkı yapmayı başarırken Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle de moral buldu ve uyum konusunu tamamen ortadan kaldırmış oldu.

Bu sezon ön plana çıkan isimlerden biri olarak gösterilen Orkun için Liverpool iddiaları Ada ve Portekiz basınında geniş yer bulmuştu.