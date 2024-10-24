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Orkun Kökçü için heyecanlandıran Liverpool açıklaması!

Feyenoord ile yakaladığı çıkış ve elde ettiği şampiyonluğun ardıdan her ne kadar çalkantılı da başlasa Benfica formasıyla ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Orkun Kökçü, birçok takımın listesinde bulunuyor. Milli futbolcu için son olarak Liverpool iddiaları gündemi sallamıştı. Süreç hakkında herkesi heyecanlandıran bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:48 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:48
Orkun Kökçü için heyecanlandıran Liverpool açıklaması!

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Futbol kariyerine Hollanda'da başlayan ve Rotterdam temsilcisi Feyenoord ile önemli başarılar elde eden Orkun Kökçü, geçen sezon Benfica'ya transfer olmuştu.

Lizbon temsilcisinde Roger Schimdt ile zaman zaman anlaşamayan ve kadro dışı da kalan milli futbolcu, hocasının ayrılmasının ardından adeta yeniden doğdu.

Orkun Kökçü son oynanan Benfica - Feyenoord maçında eski takımına karşı mücadele etti (REUTERS)Orkun Kökçü son oynanan Benfica - Feyenoord maçında eski takımına karşı mücadele etti (REUTERS)

Performansıyla adından söz ettiren genç yıldız, Benfica'nın hem ligde hem de Avrupa'daki serüvenine doğrudan katkı yapmayı başarırken Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle de moral buldu ve uyum konusunu tamamen ortadan kaldırmış oldu.

Bu sezon ön plana çıkan isimlerden biri olarak gösterilen Orkun için Liverpool iddiaları Ada ve Portekiz basınında geniş yer bulmuştu.

Benfica formasıyla 53 maçta sahaya çıkan Orkun Kökçü, 11 gol attı ve 14 asist yaptı. (AFP)Benfica formasıyla 53 maçta sahaya çıkan Orkun Kökçü, 11 gol attı ve 14 asist yaptı. (AFP)

"TARAFTAR DA KULÜP DE BİLİYOR"

Süreç ile ilgili olarak hem babası hem de menajerliğini yapan Halis Kökçü'den açıklama geldi. Baba Kökçü; "Şu anda en önemli şey Orkun'un Benfica için iyi oynamaya odaklanması ama tabii ki oyuncular ve antrenörler tek bir yerde kalmaz. Kulüp de bunu biliyor. Liverpool neden olmasın, evet bu mümkün." diye konuştu.

Orkun Kökçü Liverpool'un gündeminde (EPA)Orkun Kökçü Liverpool'un gündeminde (EPA)

Kökçü konuşmasının devamında "Modern futbolda kulüpler ekonomik durumlarını düşünür ve kar etmek isterler. Orkun bir sonraki adımı atabilecek potansiyele sahip bir futbolcu. Taraftarlar ve kulüp de bunu biliyor. Neler olacağını göreceğiz" sözlerini sarf etti.

Arne Slot ve Orkun Kökçü Feyenoord'un şampiyonluk kutlamalarında (AFP)Arne Slot ve Orkun Kökçü Feyenoord'un şampiyonluk kutlamalarında (AFP)

ARNE SLOT BABASI GİBİ

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'u çalıştıran Arne Slot ile Feyenoord'da birlikte çalışan ve şampiyonluk da kazanan Orkun Kökçü'nün, teklifin resmileşmesi halinda İngiliz devine imza atmasına kesin gözle bakılıyor.

Slot o dönemde oyuncusuna yaptığı dokunuşla birlikte bambaşka bir kimlik kazandırmış ve Benfica'ya 25 milyon euroya transfer olamsında büyü krol oynamıştı.

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