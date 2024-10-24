Kartal’dan görkemli siftah! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Lyon’u 1-0 yendi

Sezona iddialı bir giriş yaparak adını UEFA Avrupa Ligi 'ne yazdıran Beşiktaş , 3. hafta maçında Lyon deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı.

Gedson Fernandes yine sahneye çıktı (AFP)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Nuamah'ın kafa vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

24. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Tolisso'nun pasında Lacazette topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

27. dakikada Emirhan'ın Lacazette'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Osmers penaltı kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğu tespit edildi ve hakem penaltıyı iptal etti.

38. dakikada ceza yayının solundan Ndour'un şutunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

56. dakikada Nuamah'ın pasında topla buluşan Benrahma'nın ceza yayının solundan bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

67. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Rafa Silva'nın pasında Immobile'nin ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Perri'nin müdahalesinin ardından direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından Rafa Silva'nın boş kaleye tamamlamak istediği top auta çıktı.

71. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Rafa Silva'nın orta saha çizgisinden ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Gedson Fernandes'in ceza sahasına girdikten sonra yerden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

90+4. dakikada Zaha'nın ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı vuruşta Uduokhai, kale çizgisi üzerinde topa müdahale ederek kalecili geçen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

GOL

GOOOOOOOL! Gedson Fernandes Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi