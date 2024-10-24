Kartal’dan görkemli siftah! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Lyon’u 1-0 yendi

Sezona iddialı bir giriş yaparak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıran Beşiktaş, 3. hafta maçında Lyon deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı.
Karşılaşmada golü 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.
Sezona iddialı bir giriş yaparak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıran Beşiktaş, 3. hafta maçında Lyon deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı.
Karşılaşmada golü 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Nuamah'ın kafa vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.
24. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Tolisso'nun pasında Lacazette topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
27. dakikada Emirhan'ın Lacazette'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Osmers penaltı kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğu tespit edildi ve hakem penaltıyı iptal etti.
38. dakikada ceza yayının solundan Ndour'un şutunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
56. dakikada Nuamah'ın pasında topla buluşan Benrahma'nın ceza yayının solundan bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
67. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Rafa Silva'nın pasında Immobile'nin ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Perri'nin müdahalesinin ardından direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından Rafa Silva'nın boş kaleye tamamlamak istediği top auta çıktı.
71. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Rafa Silva'nın orta saha çizgisinden ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Gedson Fernandes'in ceza sahasına girdikten sonra yerden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90+4. dakikada Zaha'nın ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı vuruşta Uduokhai, kale çizgisi üzerinde topa müdahale ederek kalecili geçen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
GOL
GOOOOOOOL! Gedson Fernandes Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi
⚽GOOOLLL! Gedson Fernandes attı golü!! Rafa Silva'dan harika asist! Lyon şokta! pic.twitter.com/rYK2q0pYbI— TRT Spor (@trtspor) October 24, 2024
SEMİH YEDEKTE
Beşiktaş'ın Lyon ile karşılaştığı mücadelede Giovanni van Bronckhorst, Konya maçına göre değişikliğe gitti.
Hollandalı çalıştırıcı, Ciro Immobile'nin arkasında Ernest Muçi ve Rafa Silva'ya şans verirken Semih Kılıçsoy'un yerine ise Joao Mario'yu tercih etti.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu Lyon maçının kadrosunda yer almadı.
Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica sakatlıkları nedeniyle Jean Onana ise teknik ekibin tercihi doğrultusunda kadroya dahil edilmedi.
SİYAH BANTLA ÇIKTILAR
Beşiktaş ve Olimpik Lyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı.
İki takım oyuncuları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısına sahada siyah bantla yer aldı.
Siyah-beyazlı futbolcular, ayrıca siyah forma, şort ve konçla mücadele etti.
BEŞİKTAŞ'I 2 KRİTİK MAÇ BEKLİYOR
Lyon ile karşılaşan Beşiktaş, 4 ve 5. haftada evinde oynayacak.
Avrupa Ligi'nde kritik bir sürece giren Kartal önce Malmö ardından M. Tel Aviv'i ağırlayacak.