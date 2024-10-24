UEFA Avrupa Ligi'ndeli iki maçından 4 puan çıakran Fenerbahçe, 3. hafta karşılaşmasında Manchester United'ı ağırladı. 15'te Christian Eriksen'in golüne 49'da Youssef En-Neysri yanıt verdi. Maç 1-1 sona erdi.
İşte Fenerbahçe - Manchester United maçında yaşananlar...
Youssef En-Neysri iç sahada ilk kez gol sevinci yaşadı (EPA)
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Fred'in pasında defansın arkasına sarkan Bright Osayi-Samuel'in topla ilerleyip ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
15. dakikada Alejandro Garnacho'nun sol kanattan ceza sahası içine girip yerden pasında topu alan Noussair Mazraoui bekletmenden pasını Joshua Zirkzee'ye aktardı. Zirkzee'nin kontrol ettikten sonra pasında topla buluşan Christian Eriksen'in ceza sahası içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
22. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Marcus Rashford rakiplerini geçip kale önünden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
23. dakikada Fred'in orta sahadan uzun pasında defansın arkasına sarkan Sebastian Szymanski ceza sahası içi sol tarafından bekletmeden pasını içeriye çevirdi. Pozisyonun devamında kaleci Andre Onana'dan seken topu kale önünde Dusan Tadic boş kaleye tamamlamak istedi fakat Manuel Ugarte son anda araya girdi.
37. dakikada Sebastian Szymanski'nin sol kanattan ortasında Dusan Tadic'in içeriye çevirdiği topu kale önünde Youssef En-Nesyri kafa vuruşuyla tamamlamak istedi fakat kaleci Andre Onana meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Tadic'in ceza sahası içi sol tarafından ortasında ise En-Nesyri'nin yine kafa vuruşunda kaleci Onana bu sefer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
49. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
57. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü. Osayi-Samuel'in rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrasında itiraz eden Portekizli çalıştırıcı, hakem Clement Turpin tarafından oyun alanı dışına gönderildi.
68. dakikada sol kanatta topla buluşan Garnacho, ceza sahası dışı sol çaprazındaki Mazraoui'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Livakovic topu kornere göndermeyi başardı.
GOLLER
Christian Eriksen'in golüyle Manchester United 1-0 öne geçti.
GOOOOOOL! Youssef En-Nesyri skora dengeyi getirdi!
Mert Müldür sol bekte görev yaptı (AA)
SOL BEKTE MERT MÜLDÜR
Fenerbahçe'nin Manchester United ile karşılaştığı mücadelede Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda Jose Mourinho'nun kime şans vereceği merak konusuydu.
Portekizli teknik adam bu mevkide Mert Müldür'ü görevlendirdi.
FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KADRODA YER ALMADI
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan ve UEFA listesinde yer almayan toplam 6 futbolcu, Manchester United maçının kadrosunda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in yanı sıra UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic ile Bartuğ Elmaz forma giymedi.
JOSE MOURINHO ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2016-2018 yılları arasında çalıştırdığı Manchester United'a rakip oldu. Bu maç deneyimli teknik adamın Manchester United'a rakip olduğu 25'inci maç oldu.
İngiliz ekibinin başında 144 maça çıkan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Süper Kupa ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.