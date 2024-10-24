GOOOLLL! En-Nesyri bu kez Onana'yı avladı! Fenerbahçe beraberliği yakaladı! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/Hr6vepllNd

57. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü. Osayi-Samuel'in rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrasında itiraz eden Portekizli çalıştırıcı, hakem Clement Turpin tarafından oyun alanı dışına gönderildi.

37. dakikada Sebastian Szymanski'nin sol kanattan ortasında Dusan Tadic'in içeriye çevirdiği topu kale önünde Youssef En-Nesyri kafa vuruşuyla tamamlamak istedi fakat kaleci Andre Onana meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Tadic'in ceza sahası içi sol tarafından ortasında ise En-Nesyri'nin yine kafa vuruşunda kaleci Onana bu sefer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mert Müldür sol bekte görev yaptı (AA)

SOL BEKTE MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe'nin Manchester United ile karşılaştığı mücadelede Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda Jose Mourinho'nun kime şans vereceği merak konusuydu.

Portekizli teknik adam bu mevkide Mert Müldür'ü görevlendirdi.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan ve UEFA listesinde yer almayan toplam 6 futbolcu, Manchester United maçının kadrosunda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in yanı sıra UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic ile Bartuğ Elmaz forma giymedi.

JOSE MOURINHO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2016-2018 yılları arasında çalıştırdığı Manchester United'a rakip oldu. Bu maç deneyimli teknik adamın Manchester United'a rakip olduğu 25'inci maç oldu.

İngiliz ekibinin başında 144 maça çıkan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Süper Kupa ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.