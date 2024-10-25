Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. haftada Manchester United'ı evinde ağırladı. Sarı lacivertliler, Christian Eriksen'in golü ile 1-0 geriye düşse de Youssef En-Neysri skoru dengeleyen isim oldu ve hem iç sahada siftah yaptı hem de takımına 1 puanı getirdi.
Mücadelenin 62'inci dakikasında sakatlanan Bright Osayi-Samuel, yerini Becao'ya bıraktı. Maçın ardından da Takvim'e açıklamalarda bulundu.
Nijeryalı yıldız, sakatlığındaki durumunu şu anlık bilmediğini ifade ederken Editörümüz Görkem Ağgündüz, kendisine "Gelecek sezon burada kalacak mısın?" sorusunu yöneltti. Tecrübeli sağ bek ise "Bilmiyorum. Bana bağlı değil" yanıtını verdi.