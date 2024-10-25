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ÖZEL | Osayi Samuel'den maç sonu sözleşme açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin 62'inci dakikasında yerini Becao'ya bırakan Bright Osayi-Samuel, Editörümüz Görkem Ağgündüz'ün sakatlık ve sözleşme hakkındaki sorusunu yanıtladı. İşte o cevap...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 00:55 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 12:23
ÖZEL | Osayi Samuel’den maç sonu sözleşme açıklaması!

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. haftada Manchester United'ı evinde ağırladı. Sarı lacivertliler, Christian Eriksen'in golü ile 1-0 geriye düşse de Youssef En-Neysri skoru dengeleyen isim oldu ve hem iç sahada siftah yaptı hem de takımına 1 puanı getirdi.

Mücadelenin 62'inci dakikasında sakatlanan Bright Osayi-Samuel, yerini Becao'ya bıraktı. Maçın ardından da Takvim'e açıklamalarda bulundu.

ÖZEL | Osayi-Samuel'den sözleşme sözleri

Nijeryalı yıldız, sakatlığındaki durumunu şu anlık bilmediğini ifade ederken Editörümüz Görkem Ağgündüz, kendisine "Gelecek sezon burada kalacak mısın?" sorusunu yöneltti. Tecrübeli sağ bek ise "Bilmiyorum. Bana bağlı değil" yanıtını verdi.

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