Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. haftada Manchester United'ı evinde ağırladı. Sarı lacivertliler, Christian Eriksen'in golü ile 1-0 geriye düşse de Youssef En-Neysri skoru dengeleyen isim oldu ve hem iç sahada siftah yaptı hem de takımına 1 puanı getirdi.