⚽ Lyon - Beşiktaş maçı canlı izle 📺 TRT Spor şifresiz-full HD, canlı izle ekranı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, grup aşamalarında oynadığı ilk iki maçtan puan çıkaramayarak grupta son sırada yer alıyor. Bu kritik mücadelede Beşiktaş, Avrupa'daki ilk puanını alarak moral kazanmak istiyor.

Fotoğraflar: AA

Maçın Detayları: Lyon - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Lyon ile Beşiktaş arasındaki mücadele 24 Ekim 2024 Perşembe günü, Fransa'nın Lyon kentindeki Groupama Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve Alman hakem Harm Osmers tarafından yönetilecek. Beşiktaş taraftarları, bu zorlu deplasman maçını TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT SPOR CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

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