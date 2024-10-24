⚽ Lyon - Beşiktaş maçı canlı izle 📺 TRT Spor şifresiz-full HD, canlı izle ekranı

Lyon'un Muhtemel 11'i
Fransız temsilcisi Lyon, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Pierre Sage'nin öğrencileri, son 5 resmi maçlarından galibiyetle ayrıldı ve Avrupa Ligi'nde de çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Lyon'un Muhtemel 11'i:
Lucas Perri, Maitland Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico, Veretout, Caqueret, Tolisso, Cherki, Lacazette, Fofana
Beşiktaş'ın İlk Galibiyet Hedefi
Beşiktaş, gruptaki ilk iki maçında istediği sonuçları alamadı. İlk hafta Ajax deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle dönen siyah-beyazlılar, ikinci maçta Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilerek puansız kaldı. Grupta son sırada bulunan Beşiktaş, Lyon deplasmanında puan veya puanlar alarak gruptan çıkma umutlarını taze tutmak istiyor.
Lyon'un Form Durumu ve İstatistikler
Lyon, bu sezonki son 5 maçından galibiyetle ayrılarak dikkatleri üzerine çekti. Son mağlubiyetini 22 Eylül'de Olimpik Marsilya'ya karşı yaşayan Lyon, bu yenilginin ardından tüm karşılaşmalarını kazandı. Ligue 1'de 13 puanla 7. sırada yer alan Fransız ekibi, Avrupa Ligi'nde de gruptaki ilk iki maçında başarılı performans sergiledi.