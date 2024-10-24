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⚽ Lyon - Beşiktaş maçı canlı izle 📺 TRT Spor şifresiz-full HD, canlı izle ekranı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa'nın köklü kulüplerinden Olimpik Lyon'a konuk oluyor. Grup aşamasının ilk iki maçında puan alamayan siyah-beyazlı ekip, Lyon karşısında ilk galibiyetini arıyor. Mücadele, 24 Ekim Perşembe saat 22.00’de Groupama Stadyumu’nda oynanacak ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:54 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:54
⚽ Lyon - Beşiktaş maçı canlı izle 📺 TRT Spor şifresiz-full HD, canlı izle ekranı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, grup aşamalarında oynadığı ilk iki maçtan puan çıkaramayarak grupta son sırada yer alıyor. Bu kritik mücadelede Beşiktaş, Avrupa'daki ilk puanını alarak moral kazanmak istiyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Maçın Detayları: Lyon - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Lyon ile Beşiktaş arasındaki mücadele 24 Ekim 2024 Perşembe günü, Fransa'nın Lyon kentindeki Groupama Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve Alman hakem Harm Osmers tarafından yönetilecek. Beşiktaş taraftarları, bu zorlu deplasman maçını TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT SPOR CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Beşiktaş'ın Muhtemel 11'i ve Eksik Oyuncular

Beşiktaş'ın maç öncesinde kaleci pozisyonunda ciddi sıkıntıları bulunuyor. Mert Günok, Konyaspor maçında yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a karşı sakatlanan Ersin Destanoğlu'nun durumu maç saatinde netleşecek. Ersin'in de oynayamaması halinde 19 yaşındaki genç kaleci Göktuğ Baytekin ilk kez A takım formasını giyecek.

Diğer yandan, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın sakatlıkları nedeniyle Lyon deplasmanında forma giymeleri beklenmiyor.

Beşiktaş'ın Muhtemel 11'i:
Ersin Destanoğlu (Göktuğ Baytekin), Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Muçi, Rafa, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile

Lyon'un Muhtemel 11'i

Fransız temsilcisi Lyon, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Pierre Sage'nin öğrencileri, son 5 resmi maçlarından galibiyetle ayrıldı ve Avrupa Ligi'nde de çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Lyon'un Muhtemel 11'i:
Lucas Perri, Maitland Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico, Veretout, Caqueret, Tolisso, Cherki, Lacazette, Fofana

Beşiktaş'ın İlk Galibiyet Hedefi

Beşiktaş, gruptaki ilk iki maçında istediği sonuçları alamadı. İlk hafta Ajax deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle dönen siyah-beyazlılar, ikinci maçta Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilerek puansız kaldı. Grupta son sırada bulunan Beşiktaş, Lyon deplasmanında puan veya puanlar alarak gruptan çıkma umutlarını taze tutmak istiyor.

Lyon'un Form Durumu ve İstatistikler

Lyon, bu sezonki son 5 maçından galibiyetle ayrılarak dikkatleri üzerine çekti. Son mağlubiyetini 22 Eylül'de Olimpik Marsilya'ya karşı yaşayan Lyon, bu yenilginin ardından tüm karşılaşmalarını kazandı. Ligue 1'de 13 puanla 7. sırada yer alan Fransız ekibi, Avrupa Ligi'nde de gruptaki ilk iki maçında başarılı performans sergiledi.

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