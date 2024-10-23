Avrupa'nın 1 numaralı kulüp turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşandı. Bu haftanın en çok dikkat çeken sonuçlarından biri Lizbon'da alındı.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, sahasında Feyenoord'a 3-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.