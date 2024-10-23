Avrupa'nın 1 numaralı kulüp turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşandı. Bu haftanın en çok dikkat çeken sonuçlarından biri Lizbon'da alındı.
Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, sahasında Feyenoord'a 3-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.
Kerem AKtürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi (REUTERS)
İlk 2 haftada Kızılyıldız ve Benfica'yı yenen Lizbon temsilcisi, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldıç
Ev sahibi ekibin golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Orkun Kökçü ise 72'inci dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.
Angel Di Maria skor katkısı yapamadı (REUTERS)
Karşılaşmanın 12'inci dakikasında Ayase Ueda ile Rotterdam temsilcisi 1-0 öne geçti. Antoni Milambo farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.
66'da Kerem sahneye çıkıp farkı bire indirse de Milambo ikinci kez ağları sarstı.gecenin kahramanı oldu.
Benfica bu sonuçla 6 puanda kaldı. Feyenoord da rakibiyle puanını eşitledi.